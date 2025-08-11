EL GOBIERNO HABILITÓ UNA PLATAFORMA PARA AGILIZAR LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES

El Gobierno nacional activó una nueva herramienta digital para manejar las licitaciones y concursos vinculados a la privatización total o parcial de empresas estatales.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 29/2025 en el Boletín Oficial donde se oficializa la plataforma, incorporada al sistema CONTRAT.AR por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). El módulo, llamado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”, permitirá concretar de forma completamente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos.

Fuentes oficiales explicaron que quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán participar en los nuevos procesos sin volver a registrarse, mientras que el resto de los interesados deberán crear un usuario en la plataforma y validar su identidad, siguiendo el procedimiento detallado en la normativa.

Por este medio, los oferentes tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que están habilitados a contratar con el Estado y que cumplen con los requisitos legales.

Además, aclararon que el nuevo sistema aplicará las mismas reglas que ya rigen dentro de CONTRAT.AR; y que en el caso de licitaciones para obras de infraestructura o servicios públicos, se seguirá usando el procedimiento vigente desde 2024, que queda integrado a esta herramienta. Desde la ONC aseguraron que el objetivo es reducir tiempos y unificar criterios.