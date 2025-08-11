EL GOBIERNO HABILITÓ UNA PLATAFORMA PARA AGILIZAR LA PRIVATIZACIÓN DE EMPRESAS ESTATALES
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y permitirá concretar de forma completamente digital la venta de activos y acciones o cuotas de capital, entre otras operaciones.
Por este medio, los oferentes tendrán que presentar modelos estandarizados de documentación, como actas y declaraciones juradas, para acreditar que están habilitados a contratar con el Estado y que cumplen con los requisitos legales.
Además, aclararon que el nuevo sistema aplicará las mismas reglas que ya rigen dentro de CONTRAT.AR; y que en el caso de licitaciones para obras de infraestructura o servicios públicos, se seguirá usando el procedimiento vigente desde 2024, que queda integrado a esta herramienta. Desde la ONC aseguraron que el objetivo es reducir tiempos y unificar criterios.