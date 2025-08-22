SECHEEP ALERTA SOBRE NUEVOS INTENTOS DE ESTAFAS A TRAVÉS DE WHATSAPP, REDES SOCIALES Y/O TELÉFONOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Secheep advierte y reitera a la comunidad, estar alertas ante nuevos intentos de estafas a través de líneas de WhatsApp, cuentas de Facebook y/o llamadas telefónicas que utilizan el nombre de la empresa energética, ofreciendo subsidios y/o descuentos inexistentes.

Desde la empresa energética se informa que, en las últimas jornadas, los estafadores se hacen pasar por operadores de Secheep y toman contacto con la gente (principalmente con personas mayores de edad) ofreciendo descuentos en las facturas, lo cual es absolutamente falso.

En ese marco, se recuerda a la comunidad que Secheep:

-No realiza llamadas de WhatsApp ni de teléfonos a sus clientes ni se pone en contacto con ellos para solicitar datos personales o financieros.

-No ofrece descuentos a jubilados y/o pensionados.

-No gestiona ni inscribe al subsidio nacional.

Es importante recordar que la información veraz y correcta se comunica únicamente por las vías de comunicación oficiales.

Ante cualquier duda, se puede llamar al 0800-7777-589 (Centro de Atención Telefónico) de Secheep y/o enviar un mensaje al número de WhatsApp 364-4-377044. También se puede contactar con la línea 911 para realizar denuncias o solicitar asesoramiento sobre posibles intentos de estafas.

