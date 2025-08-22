«DE ABSURDO Y DE ESPANTO»: MARÍA LAURA RIBA PRESENTA SU LIBRO DE MICRORRELATOS

Este domingo 24 de agosto a las 18 se presentará el libro de microrrelatos «De absurdo y de espanto», de la escritora María Laura Riba. El evento será en el marco de la Feria del Libro de la UNNE en el Centro Cultural Nordeste, ubicado en Arturo Illia 355.

La presentación tendrá una modalidad de conversatorio para poder introducir el concepto de microrrelato y generar un intercambio con el público a partir de él.

Este año, la feria se celebra bajo el lema «Palabras que transforman, ideas que construyen» y ofrece una variada agenda para lectores de todas las edades. Habrá lectura de cuentos, talleres abiertos de poesía, teatro y folclore, presentaciones de libros, experiencias de streaming y muchas actividades más.

El libro reúne una selección de 43 microrrelatos y fue publicado por la editorial Halley de Buenos Aires en julio de este año.

¿Qué es un microrrelato? Según la explicación de la autora: «Un microrrelato es un texto muy breve (…) no es un posteo, en un microrrelato tiene que haber una historia sí o sí y se necesita un preciso manejo del lenguaje, no puede irse en ramas, tiene que ser preciso y contundente».

Además, agrega: «Una de las cosas del microrrelato o microcuento es la respiración del texto, es diferente a la de un texto largo y mucho más diferente al de una narrativa más extensa como una novela». «Necesita su espacio, por eso se debe editar en una sola hoja, por más que te sobre hoja más abajo, es la respiración de ese microrrelato lo que atrapa», finaliza.

Sobre la autora

María Laura Riba nació en 1965 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. A partir de 1994 se radicó en la provincia de Corrientes, donde vivió alrededor de 14 años. Desde el 2007 hasta enero de 2015 residió en La Habana, Cuba. En 2015 regresó a la provincia de Corrientes. Actualmente, vive en Resistencia, donde se dedica a dar clases de narrativa para escritores, a la actividad literaria y a difundir eventos culturales.

Tiene publicados libros de crónicas literarias, poemarios, una novela y, su más reciente trabajo, su libro de microrrelatos De absurdo y de espanto que reúne 43 microrrelatos y fue publicado por la editorial Halley de Buenos Aires en julio de este año.

María Laura obtuvo premios en poesía, cuentos, novela y crónicas y es autora de letras de canciones para dos compositoras e intérpretes cubanas: Adiané Perera e Ivette Cepeda.

Para obtener más información sobre la autora, se pueden seguir sus redes sociales: @apuraliteratura en Instagram o María Laura Riba en Facebook. El cronograma completo de actividades de la Feria del Libro UNNE se publica en su cuenta de Instagram @ferialibrounne