El Gobierno pasó a disponibilidad a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV

El Gobierno avanzó este viernes con el pase a disponibilidad de más de 300 empleados Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida se tomó luego de que el Senado rechazara los decretos que ordenaban la reestructuración de dichos organismos.

La decisión del Ejecutivo fue oficializada este viernes a través de la Resolución 1240/2025 publicada en el Boletín Oficial, la cual lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

El documento establece que todo el “personal de planta permanente con estabilidad adquirida […] queda en situación de disponibilidad a partir del dictado de la presente, por el plazo que en cada caso se indica”.

A su vez, la normativa aclara que se limita “toda licencia sin goce de haberes, comisión de servicios, adscripción o asignación transitoria de funciones oportunamente dispuesta con relación al personal del ex Instituto Nacional de Semillas (INASE), del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)».

La medida se toma como consecuencia de la transformación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Economía, en un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía; de la disolución del Instituto Nacional de Semillas (INASE); y de la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en una unidad organizativa en el ámbito de la citada Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de este ministerio.