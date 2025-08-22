EDUARDO FEINMANN TRAS LA AGRESIÓN DE MARCELO PERETTA: «ME VAN A TENER QUE MATAR PARA CALLARME»
El conductor radial apuntó duramente contra el sindicalista farmacéutico que lo golpeó y vandalizó su auto. Denunció un ataque “planificado”.
Eduardo Feinmann rompió el silencio luego del violento episodio que protagonizó con el sindicalista Marcelo Peretta en la puerta de Radio Mitre. El periodista relató cómo fue agredido físicamente y cómo su vehículo fue dañado por el gremialista, a quien acusó de ser parte de “una estructura sindical patotera, mafiosa, corrupta y violenta que domina la Argentina desde hace décadas”.
El incidente ocurrió en la calle Mansilla, cuando Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, lo esperó a la salida de la emisora. Según testigos y un video difundido por el portal Bardeo News, el sindicalista lo insultó, le dio una patada en la cadera y luego atacó su auto.
El propio Peretta reconoció haberlo buscado, justificando su accionar en las críticas que el periodista había realizado contra él, aunque en las imágenes se observa una actitud amenazante y violenta. Feinmann, en su programa de radio y en A24, calificó el hecho como un “ataque a la libertad de expresión” y aseguró que no se dejará intimidar.
“A los Peretta de la vida les digo: me van a tener que matar para callarme”, expresó con dureza. Además, denunció que la agresión fue premeditada: “Estaba acompañado por su hijo, que filmaba con un celular, y por un guardaespaldas que me esperaba en otra esquina. Fue un ataque planificado y orquestado”.
El periodista, que lidera la audiencia radial, insistió en que este tipo de prácticas son parte de un sindicalismo enquistado en la política nacional. “Peretta responde a los Moyano, a los Baradel. Es un apretador profesional, tiene un ejército de matones. En cualquier democracia seria estaría preso”, sostuvo.
El episodio encendió la polémica en redes sociales y generó repudio de varios colegas y dirigentes políticos, que advirtieron sobre la gravedad de la violencia contra periodistas. Lejos de mostrarse intimidado, reafirmó su compromiso: “No me gusta ser protagonista, pero esto no fue un problema personal, sino un ataque a las instituciones. No me van a callar”.