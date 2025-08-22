EDUARDO FEINMANN TRAS LA AGRESIÓN DE MARCELO PERETTA: «ME VAN A TENER QUE MATAR PARA CALLARME»

El propio Peretta reconoció haberlo buscado, justificando su accionar en las críticas que el periodista había realizado contra él, aunque en las imágenes se observa una actitud amenazante y violenta. Feinmann, en su programa de radio y en A24, calificó el hecho como un “ataque a la libertad de expresión” y aseguró que no se dejará intimidar.