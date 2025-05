SE TRATA DE QUIENES TIENEN PENAS DE MÁS DE TRES AÑOS DE PRISIÓN Y NUNCA ESTUVIERON DETENIDAS

Entre ellas está, Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I y el Chaqueño Julio Mendoza. El lunes a las 10:30 horas deben ir al tribunal oral que los condenó para quedar detenidos. Se volverá a analizar la situación de Lázaro Báez

Fuentes judiciales informaron que quienes deberán presentarse el lunes para quedar detenidos son Rossi, Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, el empresario Carlos Molinari y de Eduardo Castro.