SE TODOS TUS MOVIMIENTOS, NO ME IMPORTA NADA: FUERTES AMENAZAS DE UN HOMBRE A SU EX PAREJA

Una joven de 27 años denunció a su expareja, identificado como G.F.G de 47 años, por violación de domicilio y amenazas en un contexto de violencia de género.

Según el testimonio de la mujer, mantuvo una relación informal con este hombre de 47 años durante dos meses, la cual decidió terminar debido a comportamientos controladores por parte del hombre.

La mujer denunció que el pasado 16 de agosto, el hombre irrumpió en la casa ubicado en el barrio 17 de Julio, sin su consentimiento, acusándola de haberle mentido sobre su paradero: «Me dijiste que estabas trabajando». En medio de una discusión, el hombre la amenazó verbalmente: «Cuídate sé todos tus movimientos, a mí no me importa nada, ya perdí mi familia asique cuídate no me importa nada».

A pesar de no haber denunciado inmediatamente ese primer incidente, la joven de 27 decidió tomar acción legal tras un segundo episodio ocurrido este miércoles. Mientras visitaba a su abuela, fue alertada por una vecina de que su ex pareja estaba merodeando su casa. Preocupada por su seguridad y la de su familia, solicitó una medida de prohibición de acercamiento y el botón de pánico.

El fiscal de género, María Noel Benítez, intervino en el caso y dispuso la inmediata aprehensión de la ex pareja, además de la entrega del botón de pánico a la denunciante para su protección. La policía continúa con las investigaciones.