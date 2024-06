SE SORTEARON LOS CRUCES DE LA LIBERTADORES Y DE LA SUDAMERICANA: RIVER ANTE TALLERES Y EL POSIBLE RIVAL DE BOCA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El conjunto de Martín Demichelis se verá las caras con el conjunto cordobés, mientras que San Lorenzo tendrá uno de los mejores rivales de la primera fase. En la Sudamericana, Boca Juniors podría enfrentarse a Cruzeiro o Lanús si llega a los octavos de final.

El Xeneize no conoce contra quién jugará en la fase previa a los octavos porque todavía no se definieron todos los grupos de la Copa Libertadores. Hasta el momento, se enfrentaría a Libertad de Paraguay en la ronda previa a los octavos.

¿POR QUÉ AUN RESTAN DEFINIR EQUIPOS?

Como todavía no se definieron los grupos de Inter (Grupo C de Libertadores) y Gremio de Porto Alegre (Grupo C de la Sudamericana), por las suspensiones que hubo a causa de las inundaciones, no quedaron definidos los cruces, pero Racing, Lanús y Belgrano ya saben en qué sector del cuadro se ubican, mientras que Boca y Rosario Central aguardan por los partidos pendientes de los equipos gaúchos para saber a quién enfrentarán.

CRUCES DE LA LIBERTADORES

–San Lorenzo vs. Atlético Mineiro

-Nacional de Uruguay vs. San Pablo

-Flamengo vs. Bolívar

-Colo Colo vs. Junior

–Talleres de Córdoba vs. River Plate

-Peñarol vs. 1° del Grupo C

-Palmeiras vs. Botafogo

-Fluminense vs. 2° del Grupo C

El camino hacia la final de la Copa Libertadores.

CRUCES DE LA SUDAMERICANA

-Fortaleza vs. Playoff G

-Corinthians vs. Playoff A

-Belgrano vs. Playoff B

–Racing vs. Playoff H

-Sportivo Ameliano vs. Playoff D

-Cruzeiro vs. Playoff E

-Independiente Medellín vs. Playoff C

–Lanús vs. Playoff E

El camino hacia la final de la Copa Sudamericana.

Relacionado