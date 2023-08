SE RECIBIÓ EL MISMO DÍA QUE NACIÓ SU OCTAVO BISNIETO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Niza es una mujer adulta mayor que finalizó el profesorado en Letras en la Universidad Nacional del Nordeste. “Querer es poder, no existe edad para el estudio”, dijo orgullosa de su nuevo título universitario.

Niza Ramona Mieres de Manader es una mujer adulta mayor que en la Facultad de Humanidades de la UNNE encontró su espacio para seguir su formación y aprendizaje. El 1 de agosto de este año egresó de la carrera de Profesorado en Letras. Ese mismo día nació su octavo bisnieto.

Rápidamente a Niza le llegaron saludos, mensajes y felicitaciones de personas conocidas y desconocidas que destacaron su logro. “Me topé con la sorpresa de tantos elogios, nunca pensé que el hecho de recibirme sería motivo de admiración. Muchos se asombraron por estudiar con la edad que tengo, por ser madre, abuela y bisabuela además por seguir a pesar de los dolores que la vida me dio en el transcurso del cursado”, reconoció.

De nacionalidad paraguaya, contó que vivió más años en la Argentina que en su país de origen. Se presenta como “nieta de una correntina, esposa, madre de cinco varones, abuela de diecisiete nietos y bisabuela de ocho bisnietos, todos argentinos”.

Al ser consultada por el motivo de empezar a estudiar Letras, Niza respondió que: “Nunca paré de estudiar desde los cuatro años que ingresé en el kindergarten, en Buenos Aires. Toda mi vida me pasé leyendo, sino era una cosa, era la otra, siempre persiguiendo algo. Soy profesora de Educación Primaria, profesora de Nivel Medio, Área de Lenguas.

“Hice varias otras carreras entre las que puedo citar Medicina que cursé hasta el tercer año en la UBA, lastimosamente sin poder concluirla porque en esa época se desató la Guerra de las Malvinas. Quise proseguir, pero debido a un aneurisma cerebral detectado por un neurólogo no lo hice ya que para continuar me obligaría a viajar a Corrientes. Entonces, y movida por el deseo de seguir cultivándome, me quedé aquí e ingresé en la UNNE en las carreras de Licenciatura y Profesorado en Letras”, indicó la profesora.

Además, la flamante egresada contó el acompañamiento que recibió de sus seres queridos: “Mi familia me apoyó siempre, en especial mi esposo quien fue el pilar fundamental para que llegue a cumplir mis sueños, lástima que no lo pueda tener ahora conmigo, pero sé que él me acompañó y acompaña siempre desde donde está”.

En cuanto a la organización entre el estudio y el día a día, Niza comentó que: “Por la fuerza de costumbre soy madrugadora ya que trabajé por muchos años como docente. Gracias a ello pude organizar y dedicarme a mis actividades de estudiante sin dejar de lado mis obligaciones de madre y esposa”.

Consultada por su mayor dificultad en la carrera, Mieres de Manader contó que “a pesar de que la literatura me encanta, en ellas encontré las mayores dificultades, me cuesta realizar un buen ensayo y una buena monografía. Es el desafío que hoy tengo y ahora que ya no tendré la presión de un examen quisiera seguir participando en las clases para practicar, si los profesores me permiten de modo tal de realizarlos sin dificultades y con éxitos.”

En relación a los y las docentes, Niza recordó: “¡Cuántos docentes calaron mi alma, cuántos me tomaron de la mano y me dieron fortaleza para seguir!”, y enumero a quienes la acompañaron durante la cursada. “Agradezco las enseñanzas de todos los demás docentes con quienes tal vez no tuve mucha afinidad pero que de alguna manera movilizaron mi intelecto y me dieron sacudones para mejorar”, indicó.

Además, Niza reconoció que la sorprendió el cariño de sus compañeros y compañeras. “Para mí una gran sorpresa, no esperé tanto cariño de mis compañeros, el mismo día que dí examen al recibir el abrazo de la profesora Angelina al decirme que aprobé salieron como de entre las sombras con un grito eufórico que retumbó en el pasillo, ¡eran mis compañeros! no sé cómo se enteraron de que iba a presentarme a la mesa examinadora ya que yo misma estaba en la duda si presentarme o no. Se ve que semillas buenas sembré para cosechar tanto cariño y admiración”, afirmó.

Para finalizar, a modo de reflexión, la egresada dijo:

“No se amilanen ante las dificultades, que la vida no sería vida sino tiene opuestos, así como hay días nublados hay días de sol. Un tropiezo debe ser el puntapié inicial que los eleve y los lleve para arriba. Cuanto más oscura está la noche, más próximo el amanecer.

No dejen sin terminar lo que iniciaron. Digan los que les molesta, pero con altura y con respeto. Sueñen para luego hacerlo realidad. Nunca digan, no puedo. Querer es poder. No existe edad para el estudio, si no quieren realizar una carrera universitaria, no la hagan, pero sigan una profesión, la que sea para lograr una libertad económica y vivir una vida digna. Por último, los exhorto a ser humildes y solidarios, eso los hará grandes”.

