SE INAUGURÓ LA SEMANA DE LA CULTURA PERONISTA CHAQUEÑA, DECLARADA DE INTERÉS CULTURAL

Este lunes 18 de octubre por la mañana, en la sede del Partido Justicialista Chaco, se realizó el corte de cintas que dejó formalmente inaugurada la Semana de la Cultura Peronista Chaqueña, un evento que a lo largo de cinco jornadas brindará una serie de variadas propuestas vinculadas al rol del peronismo en la sociedad. “Esto sirve para poner nuestro granito de arena para que el peronismo siga siendo uno de los movimientos más importantes de la Argentina, en pos de buscar constantemente la justicia social”, indicó Julio Sotelo, parlamentario por Argentina en el Mercosur y parte de la comisión organizadora.

“Constantemente encontramos rasgos del peronismo no solamente en la parte electoral o política sino también en las letras, en la poesía, en la historia, en la música, en la cultura. Incuestionablemente en cada una de las actividades cotidianas de la vida encontramos peronismo, por eso hemos pretendido con esta Semana de la Cultura Peronista Chaqueña recuperar la esencia del peronismo en la vida de nuestra provincia. Nosotros entendemos que el peronismo como hecho cultural debe ser rescatado en sus distintas facetas”, expresó Sotelo en su discurso de apertura.

Entre las actividades que se destacaron estuvo la declaración de interés cultural el sexto aniversario de la Semana de la Cultura Peronista Chaqueña 2021 por parte de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco y la Municipalidad de la ciudad de Resistencia. Las carpetas protocolares fueron recibidas por el parlamentario Sotelo y la señora Nora Salas de Bittel por parte del diputado provincial, Nicolás Slimel; como así también del intendente de la ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez y la concejala, Katia Blanc. “El ámbito de la militancia ha mutado y está hoy donde están los jóvenes, los niños, nuestros ancianos y nuestros trabajadores. Es indispensable que este sea el espacio desde donde reflexionemos y mantengamos nuestros principios. El Justicialismo no ha podido ser destruido pese a los golpes, ya que lo sostiene una filosofía donde prima que la política no es solo lo que decimos sino lo que demostramos con hechos”, reflexionó Martínez.

Homenaje a los 70 años de la provincialización

Uno de los momentos de mayor emotividad se dio tras el descubrimiento del mural conmemorativo a la provincialización del chaco. La obra, dispuesta en una de las paredes laterales del Salón 17 de Octubre, es de autoría de las artistas Daniela Gutman, Mónica Vakaruk, Licha bernaly quienes buscaron representar el camino recorrido en lo que fue el proceso de Provincialización, como así también resaltar a las figuras que han sido parte de esto: los trabajadores y obreros que hicieron lo hicieron posible luchando desde antes de 1951, la producción taninera y de algodón y la impronta de Felipe Gallardo y Deolindo Bittel, como así también la figura de Evita y compromiso con el pueblo chaqueño. “Recordamos 70 años de un hecho histórico. Dejamos de ser territorio nacional para pasar a ser provincia y en realidad en ese primer momento nos llamábamos provincia Presidente Perón, que fue el nombre que aquellos constitucionalistas que dictaron la Constitución en 1951 eligieron”, recordó Sotelo.

“Esta es una memoria real para salir a cuestionar. Hay una cultura peronista y es lo que nos permite ampliar los derechos. El peronismo siempre identificó a la democracia con algo igual a la ampliación de derechos. Nunca nos olvidemos de Evita: ‘Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle’. Si no nos dejamos arrancar el alama, independientemente de una función pública, sigamos siendo compañeros tenemos, tenemos que seguir escuchando no sólo con la razón sino con el corazón porque nos resulta insoportable la injusticia. No se puede maquillar el sentimiento. Que sea un éxito la Semana de la Cultura Peronista”, afirmó “Tete” Romero al hacer uso de la palabra. En tanto, la concejala Katia Blanc aseguró: “Como jóvenes y como mujeres estamos muy contentas de poder vernos reflejadas en esta generación que nos sostiene con la experiencia. La juventud tiene que ser sabia de saber mirar a la gente que ya lo vivió al peronismo y esos son los compañeros que día a día sostienen al Justicialismo. No debemos olvidarnos de dónde venimos. Debemos volver las bases, el PJ es un lugar de todos. Todos estamos acá sosteniendo la misma bandera”.

Cabe remarcar que durante el transcurso de la mañana, se realizó una celebración por el sexto aniversario del Museo Histórico del Peronismo Chaqueño. El agasajo contó con la inauguración de vinilos en homenaje al 70° aniversario la Provincialización del Chaco y la presentación de la muestra fotográfica de los viajes de Evita al Chaco, conjuntamente con la exposición de libros de Librería Contexto, que estará a cargo de la exhibición de la colección de Libros de Jorge Belzor Miño.

Sobre el mediodía fue el turno de uno de las primeras charlas y conversatorios con la presentación del espacio «Peronismo ambiental. De la Constitución Nacional de 1949 y el discurso del general Perón hasta la actualidad. ¿Qué significa militar nuestras banderas en ambiente?”, el cual tuvo como panelistas a Homero Máximo Bibiloni, abogado especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, docente de grado y posgrado, integrante del cuerpo docente de la Escuela de Gobierno del Frente Nacional Peronista, coordinador de Ambiente en el Partido Justicialista Nacional y ex secretario de Ambiente de la Nación y presidente de La Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo; a Marta Soneira, licenciada en Administración Rural, secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia del Chaco, prosecretaria general del Partido Justicialista Chaco; también a Raúl Coronel, abogado especialista en evaluación ambiental; Ariel Coronel González, licenciado en periodismo, especialista en periodismo ambiental; Luis Casas, ingeniero agrónomo, consultor senior en Desarrollo de Agronegocios y Alimentos y Gestión Ambiental de Empresas Agropecuarias y Evelin Miño abogada y escribana, recibida de la Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en Derecho Ambiental en la Universidad Nacional del Nordeste, diplomada en Posgrado en Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático.

Presencias

Entre las figuras que dijeron presente en esta primera jornada se encontraron Francisco “Tete” Romero, presidente del Instituto de Cultura del Chaco; Nicolás Slimel, diputado provincial del Chaco; Gustavo Martínez, intendente de la ciudad de Resistencia; Katia Blanc, concejala de la comuna resistenciana; Nora Salas de Bittel, presidenta de la Fundación Deolindo Felipe Bittel, entre otros.

