SE HABILITÓ LA SEGUNDA ETAPA DEL ACUEDUCTO DE EL IMPENETRABLE, QUE GARANTIZARÁ AGUA POTABLE DE CALIDAD A LAS LOCALIDADES DE FUERTE ESPERANZA, EL SAUZAL Y WICHÍ

Con una inversión aproximada de 250 millones de dólares, esta obra de infraestructura fundamental beneficiará a miles de familias en esta zona de El Impenetrable chaqueño. Con la finalización de la segunda etapa de este proyecto, se alcanzarán las 5.000 conexiones domiciliarias en Nueva Pompeya, Wichí, El Sauzal y Fuerte Esperanza.

El gobernador Jorge Capitanich realizó este viernes la habilitación de la segunda etapa del Acueducto de El Impenetrable que garantizará la distribución de agua potable de calidad para las localidades de Fuerte Esperanza, El Sauzal y Wichí.

Durante el acto que se realizó en forma simultánea en las localidades de Fuerte Esperanza, El Sauzal y Wichí, el gobernador Capitanich destacó la importancia de esta obra estructural para garantizar el acceso al agua potable de calidad para estas poblaciones.

En este punto destacó que el Acueducto de El Impenetrables fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo con una inversión aproximada de 250 millones de dólares, se ha convertido en una infraestructura crucial que beneficiará a miles de personas en la zona. Con la finalización de la segunda etapa de este proyecto, se alcanzarán 5.000 conexiones domiciliarias en Nueva Pompeya, Wichí, El Sauzal y Fuerte Esperanza.

Durante su discurso, el gobernador Capitanich resaltó la importancia de esta obra para el desarrollo de la región y destacó que la primera etapa del acueducto fue inaugurada junto al presidente de la República, Alberto Fernández, y el entonces ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

En el acto, el gobernador mostró el medidor correspondiente a las conexiones domiciliarias en Fuerte Esperanza, donde actualmente se cuenta con 1.013 conexiones domiciliarias. Capitanich enfatizó la necesidad de un uso racional del agua potable, un recurso básico y estratégico para la comunidad. “El agua es un insumo básico, fundamental, estratégico, y había que tener una mirada especial para poder conseguir el financiamiento de esta obra que hoy es orgullo para la República Argentina y para Fuerte Esperanza”, resaltó.

Durante el acto el gobernador presentó a Cristian Luna, un ingeniero industrial oriundo del paraje El Cóndor, ubicado a 42 kilómetros de Fuerte Esperanza. Por su parte Luna, quien se graduó en la Universidad del Chaco Austral, expresó su gratitud por la existencia de una institución estatal y gratuita que le brindó la oportunidad de recibir una educación universitaria. Capitanich elogió el caso de Luna y lo valoró como un ejemplo de superación y agradeció su incorporación al equipo encargado de garantizar el acceso al agua potable en El Impenetrable chaqueño.

En su discurso, el gobernador también destacó que la finalización del Acueducto podría haberse logrado entre los años 2015 y 2019, durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, pero en este periodo la obra estuvo totalmente paralizada.

“Lo que se está desarrollando ahora en nuestro Impenetrable chaqueño, es sin dudas un hito para toda la provincia. Esto siempre estuvo en la agenda de nuestro gobierno y un eje de las acciones, que el agua potable llegue a cada rincón del territorio. Es un derecho para cada una de nuestras comunidades que ahora tienen la posibilidad de abrir la canilla y de contar con el agua potable en cada uno de sus domicilios”, dijo. Acompañaron al gobernador Captianich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga; la presidenta de Sameep, Noelia Canteros y referentes de las diferentes comunidades.

Nueva Pompeya: “El agua potable le está cambiando la vida a toda la comunidad”

Desde Misión Nueva Pompeya, la vocal del directorio de Sameep, Liliana Spoljaric junto con la intendenta Ines Ortega, acompañadas por la comunidad agradecieron al gobernador Capitanich por la concreción esta obra fundamental que mejorará sustancialmente la vida de las poblaciones y comunidades del lugar.

“Desde Nueva Pompeya le agradecemos infinitamente al gobernador y vamos a seguir trabajando y soñando muchas cosas. Porque la verdad es que el agua es un derecho humano, y ahora le está cambiando la vida a todos los vecinos y vecinas de Nueva Pompeya”, dijo la intendenta.

Wichí:“Es realmente asombroso considerando que hace una década era inconcebible contar con el nivel de infraestructura que estamos inaugurando hoy”

Desde la comuna de Wichí, el gerente de Planificación de Sameep, Ricardo Requena comentó que a sus espaldas hacia el norte se origina la obra en el río Bermejo. Y explicó que en ese punto, se halla el sistema de pre-sedimentación de agua.

Es sabido que las aguas del Bermejo son ciertamente turbias y demandan un tratamiento de gran envergadura. A partir de este punto crucial, el agua es transportada ya pre-sedimentada hasta Wichí , donde se la somete a procesos de potabilización destinados a abastecer tanto a este pueblo (Wichí) como a la comunidad de El Sauzal.

“Esta iniciativa ha permitido conectar cerca de 500 a 600 conexiones entre las dos localidades, brindándoles un suministro de casi mil litros de agua diarios. Es importante resaltar que estas cantidades eran inimaginables en estas zonas previamente”, dijo Requena. Y agregó que un caso similar se presenta en Nueva Pompeya, donde se encuentra la planta potabilizadora más grande. Esta planta recibe el mismo agua que abastece a Huichy, previamente pre-sedimentada, y la convierte en agua potable para el consumo de la población de Pompeya.

“Este logro es un hito significativo para la región, y es realmente asombroso considerando que hace una década era inconcebible contar con el nivel de infraestructura que estamos inaugurando hoy. Ahora disponemos de agua potable de alta calidad, sometida a controles rigurosos, para el beneficio de toda la población. Esta mejora no solo impacta en la salud de las personas, sino que también fomenta que los habitantes permanezcan en sus lugares de origen y puedan prosperar”, remarcó el ingeniero de Sameep.

En tanto el cacique de la comunidad de Wichí, Daniel Ligan dijo: “Agradezco sinceramente el excelente trabajo que ustedes realizan en relación a los acueductos”. Y agregó que aún quedan áreas y parajes de la zona que siguen requiriendo atención.

El Sauzal: “Este logro es histórico para nuestra comunidad, ya que durante mucho tiempo hemos enfrentado dificultades con el suministro de agua”

Desde El Sauzal, Ofelia Rodriguez acompañada por referentes de la comunidad agradecieron al gobernador por la obras claves de este acueducto que junto con las plantas potabilizadoras garantizaran la llegada del agua potable de calidad.

“Este logro es histórico para nuestra comunidad, ya que durante mucho tiempo hemos enfrentado dificultades en la relación con el suministro de agua. Hoy, nos complace mostrar que finalmente disponemos de agua limpia y de alta calidad en nuestras casas, lo cual marca un antes y un después en nuestra realidad. Reconocemos el compromiso del señor gobernador al brindarnos este recurso esencial, que ha pasado a ser parte fundamental de nuestro día a día, en contraste con tiempos pasados ​​en los que debemos buscarla lejos de nuestros hogares”, dijo Rodriguez.

En este contexto, Don Matías referente de la comunidad originaria relató aspectos de la historia del acceso al agua en esta comunidad. “Deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento. Nos encontramos aquí en El Sauzal y quiero hablar de las experiencias que vivimos durante largos periodos, no teníamos agua. Durante años y meses, la gente solía tomar agua de lagunas y ríos, lo que causaba problemas de salud debido a la falta de potabilidad. A partir de los años setenta, cuando la perforación se detuvo, nuestros ancestros trajeron agua en baldes desde las otras lagunas, ya que desconocemos la existencia de agua potable o mineral”.

Sin embargo, lamentablemente, con el tiempo, esta perforación se detuvo y durante un tiempo no supimos cómo resolver este problema. Se realizó un esfuerzo por conseguir un motor de agua y se instaló en las lagunas, pero la calidad del agua no era ideal. Fue en esta época que se perforó un pozo en las lagunas para llevar el agua a través de una manguera, pero aún no era la solución ideal.

“Hoy, gracias al esfuerzo incansable de los miembros de nuestra comunidad y a la colaboración del gobernador y su equipo, estamos viendo resultados tangibles. Las dificultades que enfrentamos en el pasado ahora se han convertido en una historia de superación. Apreciamos profundamente los apoyos brindados por el gobernador para cubrir nuestras necesidades”, dijo Don Matias.

