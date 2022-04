«SE HA MANTENIDO EN SUS IDEAS A COSTA DE ARRUINAR SU CARRERA»: LA DURA REFLEXIÓN DEL ENTRENADOR DE DJOKOVIC

Goran Ivanisevic, ex jugador y quien hoy entrena al ex número 1 del mundo, se refirió a la decisión del serbio de no vacunarse contra el coronavirus.

La vida pública y tenística de Novak Djokovic cambió con la aparición de la pandemia de coronavirus que afectó a todo el planeta. Frente a su decisión de no vacunarse contra el COVID-19, el serbio vio afectado su normal desarrollo de la temporada del circuito de la ATP. Un reflejo fue lo que sucedió a comienzos de año, cuando terminó siendo deportado de Australia sin poder defender su título en el primer Grand Slam del año.

A pesar que la situación epidemiológica mejoró con el correr de los días, los organizadores de los torneos continuaron manteniendo las restricciones para cada torneo, sobre todo la necesidad de que los jugadores estén vacunados para participar del evento. Eso hizo que Djokovic se perdiera, por ejemplo, de participar en los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami en los Estados Unidos.

Frente a este escenario, y después de perder en el debut en Montecarlo ante el español Alejandro Davidovich, el que dio detalles del presente del ex número 1 del mundo fue su entrenador, Goran Ivanisevic. «Djokovic no se sentía bien, tuvo algo de fiebre y no estaba al cien por cien para competir. Hace tres semanas no podía competir aquí por las restricciones, y eso hizo que fuera muy difícil prepararse mentalmente. No esperábamos hacer nada espectacular en este torneo, nuestro objetivo es Roland Garros«, dijo el ex jugador en diálogo con el portal UbiTennis.

Pero más allá de su análisis, quien supo ser campeón de Wimbledon en 2001, mostró toda su admiración ante Nole y su elección de no inocularse en plena pandemia. «¿Cambiar su idea sobre la vacuna? Es su vida y toma sus decisiones, y yo las respeto. Le admiro más todavía porque se ha mantenido en sus convicciones a costa de arruinar su carrera. Es el único en el mundo que se ha mantenido en su postura desde el inicio y lo respeto aún más que antes por ello«, aclaró.

Hay que recordar que en lo que va del 2022, Djokovic sólo pudo disputar dos torneos. Tras el escándalo en el Abierto de Australia, el serbio pasó más de dos meses sin jugar luego de caer en los cuartos de final en Doha y reapareció en el Masters 1000 de Montecarlo con una derrota: cayó en su primer partido de un torneo después de cuatro años.

«Es uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y estos jugadores siempre encuentran el modo de ganar y superar sus problemas. Encontrará una salida gracias a su perseverancia. El año pasado también empezó mal cuando acabó perdiendo aquí con Evans, pero luego empezó a jugar bien en Roma y terminó ganando en Belgrado y Roland Garros, así que, no estoy preocupado«, confesó Ivanisevic sobre el panorama actual de su pupilo.

De cara al resto del calendario del tenis masculino, el ex tenista confirmó que no está diagramado debido a las restricciones para aquellas personas no vacunadas. «Todavía tenemos que hablar de cuál será el calendario, pero el plan es jugar todos los torneos en los que pueda participar, en función de cómo se desarrollen las cosas día a día», concluyó el croata de 50 años.

FUENTE: INFOBAE

Relacionado