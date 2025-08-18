SE FUGARON TRES PRESOS DE ALTA PELIGROSIDAD EN CHILE Y HAY ALERTA EN MENDOZA
Los tres prófugos estaban alojados en el Complejo Penitenciario de Valparaíso y se teme que hayan ingresado a la Argentina a través de Mendoza.
Los tres presos fugados fueron identificados como Jairo González, condenado a presidio perpetuo calificado por robo con homicidio; Claudio Fornes, imputado por el mismo delito; y Juan González, condenado a la pena máxima por el homicidio del cabo de Carabineros David Florido ocurrido en junio de 2022.