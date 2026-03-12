SE EXTIENDE EL ELECTROFANS

Luego de tres días de exitosas ventas, Electro Fans eligió extender el maratón de ofertas por una semana, haciendo que el evento dure 10 días, cuando históricamente duraba 7.

Así, los descuentos de hasta 50% y opciones de financiamiento seguirán vigentes, como así también nuevos productos y promociones en todos los canales de Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net, Naldo y On City, hasta el miércoles 18 de marzo inclusive.

Las cadenas de electrodomésticos y tecnología aseguran que, entre los rubros con mayor crecimiento, se destacan los televisores de gran tamaño —de 55″ o más— impulsados por consumidores que buscan renovar sus equipos con mejor tecnología y pantallas más grandes.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, esta edición de Electro Fans se presenta como una oportunidad ideal para quienes quieren preparar su living para disfrutar cada partido al máximo, ya sea con una nueva pantalla, mejor definición o un sistema de sonido más potente, y además con opciones de financiamiento accesibles.

Asimismo, los pequeños electrodomésticos muestran un muy buen desempeño, junto con los lavarropas, una categoría que comienza a ganar protagonismo con la llegada de la nueva temporada y que consolida una tendencia hacia la renovación de productos esenciales para el hogar.

En este contexto, desde la organización comentan que uno de los factores que está impulsando las ventas es la amplia oferta de financiación: con distintos planes en cuotas y facilidades de pago que amplían las posibilidades de acceso a productos de tecnología y equipamiento para el hogar. A esto se suma el crédito personal, que gana protagonismo como una alternativa cada vez más elegida por los consumidores, ya que permite concretar la compra sin afectar el límite disponible de sus tarjetas.

La extensión permitirá que los clientes accedan a nuevos productos y promociones, descuentos, cuotas y financiación especial, en una amplia variedad de productos de tecnología y electrodomésticos.

Para descubrir todas las ofertas y no perderse ninguna promoción, los interesados pueden visitar www.electrofans.com.ar y seguir el evento en redes sociales.