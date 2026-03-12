NUEVA DENUNCIA PENAL CONTRA ADORNI

El jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó una nueva denuncia penal, esta vez por supuesto enriquecimiento para que se investigue el viaje que efectuó el feriado de carnaval junto a su familia en un vuelo privado a Punta del Este.

Los detalles de ese viaje a Uruguay salieron a la luz tras la polémica que originó la invitación a la esposa de Adorni a compartir el avión presidencial que llevó a la comitiva argentina a Nueva York.

Los documentos del viaje a Punta del Este que publicó el martes el periodista Sebastián Lacunza revelan que la familia Adorni usó un Hondajet, matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

La nueva denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada por la diputada Marcela Pagano ya que el costo del viaje, no se correspondería con los ingresos de Adorni, según aseguró la denunciante.

El jefe de gabinete había confirmado el martes en una entrevista con A24 su viaje a Punta del Este, cuando le consultaron por el dato.