SE ESTABA LLEVANDO UNA ESTRUCTURA METÁLICA DEL HOSPITAL PERRANDO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Intervino la Policía Sanitaria Metropolitana.

En la mañana de este sábado, personal de la Policía Sanitaria Metropolitana logró frustrar un intento de hurto en las instalaciones del Hospital Perrando, en Resistencia. El hecho fue detectado alrededor de las 10:30 horas gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad internas del nosocomio, que permitieron advertir la salida sospechosa de un individuo desde el sector denominado «Estadísticas», llevando una estructura metálica.

De inmediato, efectivos apostados en la casilla policial de avenida 9 de Julio interceptaron al sujeto, identificado como un joven de 26 años. Al momento de ser detenido, no pudo justificar la tenencia del elemento en cuestión: una regla de aluminio de aproximadamente tres metros de largo, utilizada habitualmente en trabajos de obra.

En el lugar, los agentes entrevistaron a dos serenos encargados de las obras internas del hospital, quienes no autorizaron el retiro del objeto, confirmando así la sospecha de un intento de sustracción no consentida. El procedimiento fue documentado y se informó de inmediato a la Fiscalía N°13, a cargo del Dr. Víctor Reccio.

Por disposición fiscal, se procedió a la aprehensión del individuo, quien fue notificado de la causa en su contra por «supuesto hurto en grado de tentativa». La rápida actuación de la Policía y el uso eficiente del sistema de videovigilancia permitieron prevenir el delito y recuperar el bien sustraído sin mayores inconvenientes.

Relacionado