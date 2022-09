SE DIVULGARON POLÉMICOS CHATS DE ULIARTE Y SABAG MONTIEL SOBRE EL ATAQUE A CFK: «HAY QUE PEGARLE UN CORCHAZO»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

A dos semanas de que Fernando Sabag Montiel gatillara una pistola contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, salieron a la luz nuevos chats entre el hombre de 35 años y su novia, Brenda Uliarte.

La comunicación entre ambos es del día 27 de agosto, cuando se produjeron los incidentes frente al departamento de la titular del Senado por las vallas entre la Policía de la Ciudad y los militantes K dan muestra de ello.

«Alto depto ese de recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendés. Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina, la podemos hacer p… (sic)», comienza uno de los chats.

Continuando con la cronología, el plan llevaba más de cuatro meses de gestación. El 22 de abril, Uliarte le indicó a un contacto identificado como «Serena» que había adquirido un arma de fuego. «Si tengo un fierro lo compre porque mi ex está jede», le escribió, en alusión a un ex que le resultaría riesgoso. Ese mismo también aludió al arma en un intercambio con otro contacto al que tenía agendado como «Fran». Le escribió: «Tranqui, no va a pasar nada… es mío el fierro».

Ya el 5 de julio, Uliarte se mostró más lanzada en un cruce de mensajes con otra persona, a la que guardó en su teléfono como «Nacho». «Para limpiar Argentina hace falta que corra sangre… de poder se puede hay que encontrar la manera … no necesito pagarlo yo puedo serlo … se usar un fierro, no soy francotiradora, pero algo es algo… hay que encontrar un hueco ser estratega», le escribió.

«Si hay que ir a pegarle un corchazo, ¿sabés que hace falta? un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda (sic)», agrega la conversación entre Sabag Montiel y Uliarte

Una de las hipótesis que se manejó en las últimas horas es la vinculada a la posibilidad de que -en principio- la pareja alquilara un departamento lindante al de Cristina Kirchner en Recoleta con el objetivo de planificar y llevar a cabo el atentado.

