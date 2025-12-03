SE DESMAYÓ UN JUBILADO DURANTE LA MARCHA EN EL CONGRESO
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Según reportaron en C5N, la ambulancia tardó 25 minutos en llegar debido a los cortes por el operativo de seguridad.
Fernando fue asistido en el lugar por algunos de los presentes, mientras que la ambulancia tardó 25 minutos en llegar debido a que las calles estaban cortadas por el operativo de seguridad.
Los jubilados y organizaciones sociales llevaban adelante la nueva marcha en los alrededores del Congreso mientras los diputados concretaban la sesión preparatoria, con la jura de los nuevos legisladores.