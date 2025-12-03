Se desmayó un jubilado durante la marcha en el Congreso

Como todos los miércoles, jubilados marcharon en las inmediaciones del Congreso, esta vez coincidiendo con la sesión preparatoria en la que juraron los nuevos diputados, en reclamo contra el ajuste que lleva a cabo el Gobierno de Javier Milei; y uno de los participantes se desmayó en plena vía pública.

En medio del operativo policial y de la tensión habitual, Fernando, de más de 70 años, se desplomó posiblemente por la mezcla de la angustia y el calor, según reportaron en C5N desde el lugar.

El hombre, además de jubilado, es discapacitado, y según denunciaron sus compañeros de la movilización, le quitaron la pensión hace uno seis meses.

Fernando fue asistido en el lugar por algunos de los presentes, mientras que la ambulancia tardó 25 minutos en llegar debido a que las calles estaban cortadas por el operativo de seguridad.

Los jubilados y organizaciones sociales llevaban adelante la nueva marcha en los alrededores del Congreso mientras los diputados concretaban la sesión preparatoria, con la jura de los nuevos legisladores.