POL DEPORTES SIGUE HACIENDO HISTORIA: FUE INVITADO A RELATAR SPORTING CRISTAL VS. ALIANZA LIMA
Cliver Huaman, conocido como Pol Deportes, cumplió otro sueño y narró en vivo el empate 1-1 entre Sporting Cristal y Alianza Lima.
El nombre de Cliver Huaman se volvió conocido en todo el mundo futbolero después del 29 de noviembre, cuando el joven de apenas 15 años conmovió con su transmisión de la final de la Copa Libertadores desde un cerro lindero al Estadio Monumental de Lima. Su imagen, con un celular y una enorme pasión por el relato, se viralizó de inmediato.
Esta vez, el creador de Pol Deportes dio otro paso enorme y estuvo presente en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Perú entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Lejos del cerro y del plano casero, el adolescente apareció frente a las cámaras de la transmisión oficial y relató algunos minutos del encuentro que terminó 1-1.
“Hace unos días estuve narrando en el cerro de Ate. Hoy estoy acá. Esto es un sueño”, expresó emocionado ante las cámaras de L1 Max. Cliver tomó el micrófono al inicio del segundo tiempo, con el marcador todavía 0-0, y narró los primeros pasajes del juego. Al finalizar su participación, el joven agradeció: “Gracias por esta oportunidad compañeros”. Los periodistas de la señal oficial le aseguraron que no será la última vez que forme parte de una transmisión de la liga peruana, destacando su dedicación y talento.
La jornada tuvo además un momento especial durante el entretiempo. Julio César Uribe, histórico futbolista peruano y actual Director Deportivo de Sporting Cristal, le obsequió una camiseta del club junto a un mensaje cargado de admiración: “Te felicitó por esa decisión, es lo que a uno lo hace diferente. Es un ejemplo para los niños de esta edad, lucha por tus sueños, felicitaciones”.
El video de Pol Deportes recorrió el mundo cuando se disputó la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Al no poder acreditarse por ser menor de edad, el joven decidió subir hasta la cima de uno de los cerros aledaños al Monumental y transmitir desde allí la histórica definición.
Su aventura incluyó un viaje de más de 18 horas desde su Huampica natal hasta Lima, donde llegó temprano para entrevistar a los hinchas brasileños antes del partido. La determinación con la que cumplió su objetivo transformó su historia en un mensaje potente: cuando hay voluntad, los límites parecen desaparecer. Hoy, Cliver Huaman vive un presente impensado hace apenas unos días y continúa inspirando a miles de jóvenes que sueñan con dedicarse al periodismo deportivo.