Pol Deportes sigue haciendo historia: fue invitado a relatar Sporting Cristal vs. Alianza Lima

“Hace unos días estuve narrando en el cerro de Ate. Hoy estoy acá. Esto es un sueño”, expresó emocionado ante las cámaras de L1 Max. Cliver tomó el micrófono al inicio del segundo tiempo, con el marcador todavía 0-0, y narró los primeros pasajes del juego. Al finalizar su participación, el joven agradeció: “Gracias por esta oportunidad compañeros”. Los periodistas de la señal oficial le aseguraron que no será la última vez que forme parte de una transmisión de la liga peruana, destacando su dedicación y talento.