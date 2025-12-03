CHARATA INTENTÓ PASAR DRGAS A SU HERMANO DETENIDO, PERO LA DESCUBRIERON

La joven de 25 años fue notificada por la infracción a la ley de estupefacientes.

Pasado este mediodía, una mujer de 25 años llegó a la Comisaría de Charata con su hija de 9 años en brazos y un paquete para su hermano detenido en la unidad policial. Cuando el llavero en turno revisó la mercadería se encontraron con varias bochitas de marihuana y cocaína. Todo fue incautado y se notificó a la ciudadana de su infracción.

Tras el descubrimiento, se dio intervención inmediata al personal de la división Operaciones Drogas Interior Charata, quienes realizaron las pruebas de campo y constataron un total de 0,12 gramos de marihuana y 0,01 de cocaína. Todo fue incautado.

