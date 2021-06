SE CONOCIÓ FINALMENTE QUIEN ES LA CHAQUEÑA INTERCEPTADA EN EL AEROPUERTO DE CORRIENTES CON CASI MEDIO MILLÓN DE DÓLARES

La mujer pretendía viajar por una low cost hacia Buenos Aires cuando fue abordada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria

Aún siguen las repercusiones y la investigación en la Justicia Federal de Corrientes por los 430.000 dólares descubiertos a la empresaria de Resistencia María Eugenia Soledad López (41), cuando estaba por abordar el vuelo 5151 de Flybondi el pasado 18 de junio, itinerario Corrientes- Aeroparque.

La mujer es hermana del exdirigente de la Cámara de Comercio y expresidente de la Federación Económica del Chaco (Fechaco), Sergio López.

Según trascendió la empresaria explicó que el dinero es producto de los ahorros y que pretendía usar para una operación inmobiliaria.

Según fuentes de la investigación, los efectivos de la PSA observaron movimientos extraños en María Eugenia, a la que sindican de haber recibido el dinero en el free shop del aeropuerto Piragine Niveyro. Ya con datos precisos, los agentes federales le consultaron qué llevaba y no habría querido responder, hasta que se pasó por el escáner el equipaje. A través de los escáneres de rayos X, los efectivos observaron elementos que podían tratarse de billetes guardados en un equipaje de mano tipo carry on y adentro de una mochila, por lo cual solicitaron a la dueña que exhibiera el contenido.Fue allí que en el interior encontraron la enorme suma de dólares.

Consultada sobre la procedencia, López dijo que era dinero producto de sus ahorros, que lo transportaba para la compra de un inmueble y que no contaba con ningún tipo de documentación. Ante esto, por orden judicial se retuvieron dinero y celular mientras la persona quedó en libertad supeditada a la causa. Mover dinero dentro del país no es delito, pero las autoridades reclaman la justificación de esos bienes. La empresaria con residencia en un barrio privado de la capital chaqueña quedó sujeta a una causa por posible lavado, ya que a investigadores y agentes tributarios les llama la atención que no hizo una transferencia bancaria.

Fuente: Diario Norte