SE CONFIRMÓ EL VIAJE DE MILEI A SUIZA PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE POR LA PAZ ORGANIZADA POR ZELENSKY

El presidente Javier Milei decidió sumar a Suiza en su gira oficial que comienza mañana, partiendo desde Argentina en el avión presidencial. En Suiza, Milei participará de la Cumbre por la Paz organizada por el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Inicialmente, solo se esperaba la participación de la canciller Diana Mondino, pero Infobae confirmó el cambio en la agenda presidencial.

Milei llegará a Suiza el sábado 15 de junio, después de asistir a la cumbre del G7 en Italia, donde viajará junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La invitación fue extendida por la primera ministra italiana Georgia Meloni, y el evento contará con líderes occidentales como Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Justin Trudeau y Fumio Kishida.

En Bürgenstock, Suiza, además de Mondino y Milei, estarán presentes el ministro de Defensa argentino Luis Petri y el vocero presidencial Manuel Adorni, quien se sumó a la delegación a último momento. La relación de Milei con Zelensky ha sido estrecha, evidenciada por la presencia de Milei en la toma de posesión de Zelensky en diciembre y una videollamada en mayo que resultó en la invitación a la cumbre.

Zelensky afirmó: «Como parte de nuestro diálogo habitual, hablé con el presidente argentino @JMilei. Agradezco el apoyo de Argentina a la Fórmula de Paz. Debido a que es importante que se escuche la voz de América Latina en nuestra Cumbre de Paz en Suiza, invité al Presidente Milei a asistir».

El encuentro en Suiza contará con la presencia de casi 90 países y organizaciones, la mayoría de Europa, pese a la negativa de Rusia de participar. La presidenta suiza Viola Amherd declaró que el objetivo del encuentro es trazar un camino hacia la paz, 28 meses después del inicio de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2020. Los temas de discusión incluirán seguridad nuclear, ayuda humanitaria y seguridad alimentaria.

Para el evento, Suiza desplegará hasta 4.000 militares para seguridad y apoyo logístico, y observó un incremento en los ciberataques previos a la cumbre, según funcionarios suizos.

La gira de Milei en Europa estuvo rodeada de incertidumbre, ya que inicialmente se había cancelado su participación en el G7, pero posteriormente se confirmó. Respecto a reuniones bilaterales en el G7, aunque inicialmente se informó que no se producirían, se espera que Milei tenga encuentros con Meloni y posiblemente con Macron.

Hubo confusión sobre la ausencia de la canciller Mondino en Italia. Adorni explicó que «originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete. No se pudo dar esta comitiva, un poco más ampliada, ante un evento de relevancia como es el G7 porque, efectivamente, hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de la organización propia del G7 que no permite que acceda una comisión grande a las reuniones. Por lo tanto, no tenía sentido que funcionarios viajemos para, básicamente, no poder participar del evento«.

El viernes pasado, Milei expresó su descontento al dirigirse a un acto en la Mezquita Rey Fahd en Palermo, al enterarse de la presencia del embajador palestino, lo cual no le había sido informado. En alineación con Israel, responsabilizó a la canciller Mondino por el error.

Adicionalmente, se conoció el lunes que a través del Boletín Oficial, se decidió transferir la Agencia de Promoción de Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, lo que se interpreta como un debilitamiento en la posición de Mondino.

