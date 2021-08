SE COMPRÓ UNA HELADERA, LO SUBIÓ A TWITTER Y SE VOLVIÓ VIRAL: UN CHAQUEÑO MOVILIZÓ LA RED CON SU HISTORIA

Mariano Cantero tiene 18 años, en marzo se fue a vivir solo y cuenta con tres trabajos para solventar sus necesidades. Durante la semana pudo comprarse una heladera, lo que le generó una gran felicidad y lo compartió en Twitter sin esperar que tenga la repercusión que tuvo.

“Después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso (sic)” escribió Mariano jiutno a una foto el 17 de agosto, a las 19:12, en Twitter. Hoy la publicación tiene más de 278 mil Me gusta, y casi 8 mil retweets.

Es que en las pocas palabras que escribió el joven de 18 años logró resumir el esfuerzo que le significó tener ese electrodoméstico de primera necesidad y transmitir la felicidad que le generó lograrlo. “Para mí es alto progreso” es una frase que sintetiza el proceso de Mariano.

Tanto fue lo que originó el joven chaqueño que llegó a La Nación +, donde fue entrevistado por el periodista Eduardo Feinmann y donde Mariano contó más sobre su vida. “Para mi es una cosa de loco”, dijo el muchacho sobre la repercusión que logró.

El chico dijo que “me mudé en marzo y esto era lo esencial que necesitaba en casa. Lo quise presumir así entre comillas, porque me la compré con mi esfuerzo sin plata de mis padres” y aún se mostró sorprendido por “tanta gente que le alegró”.

“El jueves trabajando de repartidor, a eso de las 22 horas, había visto que tenía muchos likes y mensajes felicitándome y todo eso. Lo que me sorprendió es que apareció mi foto en la tele, justo estaba entregando un pedido y frené a mirar el celular porque me empezó a sonar demasiado. Al ver eso, me quebré y no aguantaba la felicidad y no podía creer que llegué hasta la tele con una publicación en Twitter. Me partió en mil el corazón”, expresó el joven sobre lo que le provocó a él la felicidad de los demás por algo que le había sucedido justamente a él.

Mariano relató que “me mudé a mediados de marzo, empecé a ver que me faltaban algunas cosas y empecé a juntar peso por peso y encima cada día más caras las cosas. Me fui amañando para conseguirlo. Ahorrando demasiado pude llegar”.

Sobre la falta de heladera durante estos meses contó también que “mis amigos siempre me descansaban de que no tenía hielo porque yo usaba una conservadora”.

“Tengo tres trabajos, el primero es con el que mantengo y ahorro que es de delivery en una rotisería, después ayudo en un comedor dos veces por semana y el tercero es una barbería, un emprendimiento que hago en mis tiempos libres”, agregó el muchacho.

“Mi sueño es tener mi propia casa, eso tengo pensado eso. Quiero completar, quiero sentir esa sensación de que todo esto me lo compré con mi esfuerzo”, cerró Mariano.

Lo cierto es que la repercusión del caso de Mariano llegó a niveles impensados y ahora ya se generó una colecta para comprarle al chico una cocina. Es el analista y consultor económico Manuel Adorni el que la encabeza.

“Estimados, hagamos que todo esto valga la pena. Mariano vive en Chaco, tiene tres trabajos y con esfuerzo está logrando salir adelante en un país que no cree en el mérito. Necesita una cocina ya que no tiene donde cocinar. Quiere vivir dignamente”, escribió Adorni adjuntando la imagen de la cuenta a donde se pueden hacer las donaciones.

