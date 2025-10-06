SCOTT BESSENT MANTUVO UN PRIMER ENCUENTRO CON CAPUTO Y SU DELEGACIÓN: DISCUTIERON DETALLES DEL SALVATAJE FINANCIERO
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, volvió a usar sus redes sociales, en este caso, para dar la bienvenida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su comitiva.
Cabe resaltar que el viernes la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, había mantenido una conversación con Bessent, y aseguró que la ayuda económica para el país podría incluir Derechos Especiales de Giro.