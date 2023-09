SARMIENTO SE ARMA: SIGUE SPAGNOLI; LLEGAN CARNOVALE, GÓMEZ QUINTERO Y CORREA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El equipo de Resistencia, tras confirmar hace pocos días su presencia en la temporada 2023-24 de la categoría, comenzó a armar el plantel que dirigirá Eric Rovner, con una continuidad y tres caras nuevas.

Sarmiento de Resistencia comenzó el armado de su equipo con tres incorporaciones de jugadores nacionales y la confirmación de una continuidad: la del hombre de la casa, Fabricio Spagnoli. A él se suman Agustín Carnovale, Taiel Gómez Quintero y Emiliano Correa; además del Sub-23 Nicolás Peralta.

Spagnoli (22 años y 1,94 m) viene de jugar el Torneo Federal en Olimpia de Venado Tuerto, entre abril y julio pasado, club al que se incorporó tras finalizar en Resistencia la temporada 2022-23 de la Liga Argentina con Sarmiento.

“Estoy contento de poder continuar en el club que me vio nacer, no solo por lo deportivo sino también porque, una vez más, estaré cerca de mi familia”, le dijo el chaqueño esta tarde a Agencia Foco, tras confirmar su contratación. “No me queda más que agradecer por una nueva temporada en la Liga Argentina y tratar de aprovechar esta oportunidad entrenando arduamente para llegar de la mejor manera posible”, agregó.

Las caras nuevas

El base Emiliano Correa (32 años, 1,91 m) es una de las incorporaciones del «decano». Viene de disputar la última temporada en Independiente de Santiago del Estero, en la Liga Argentina, y previamente vistió los colores de Argentino de Junín, en la Liga Nacional.

El experimentado alero Agustín Carnovale (37 años y 1,95 m) llega a Sarmiento de Resistencia tras jugar en San Isidro de San Francisco, Córdoba en la temporada 2022-23 de la Liga Argentina. Si bien se había anunciado su llegada a Libertad de Sunchales para esta temporada, el club finalmente desistió de participar y fueron varios jugadores los que volvieron a estar disponibles en el mercado de contrataciones.

La larga trayectoria del rosarino toca clubes como Salta Basket (2021-222), Colón de Santa Fe (2021), Echagüe de Paraná (2019 – 2020 y 2014 – 2016), y Villa San Martín de Resistencia (2016 – 2019), entre varios otros desde su inicio en el profesionalismo en el año 2005 en el histórico Sionista de Paraná.

Finalmente, el base sanjuanino Taiel Gómez Quintero (24 años, 1,85 m) viene de jugar en Racing de Chivilcoy; y previamente jugó varias temporadas en Oberá Tenis Club (2017 a 2022).

Junto a ellos estarán los jugadores del club Ignacio Encinas y Mateo Didier; además de la ficha Sub-23 Nicolás Peralta y el juvenil Thiago Gronda. El cuerpo técnico liderado por Rovner todavía resta confirmarse, aunque estiman que tendría los mismos integrantes que en la temporada anterior.

