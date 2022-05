SARMIENTO PERDIÓ EL INVICTO FRENTE A JUVENTUD QUE CONSIGUIÓ SU PRIMERA VICTORIA

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El “Decano” no pudo hacer pie en Entre Ríos y terminó cediendo el invicto un partido que, a priori, se mostraba como accesible. A los 18 minutos del primer tiempo, Juan Francisco Pereyra marcó el único gol para el equipo local, que llegó al partido sin puntos. La próxima fecha, Sarmiento recibe a Gimnasia de Concepción del Uruguay

En un partido válido por la 8° fecha de la Zona Norte del Torneo Federal “A”, Sarmiento mostró su peor versión en lo que va del campeonato y terminó cayendo ante Juventud Unida de Gualeguaychú por 1 a 0. El conjunto que dirige técnicamente Leonardo Fernández no pudo hacer pie en el estadio “De los Eucaliptus” cedió el invicto que ostentaba hasta aquí contra el equipo que marcha último en el campeonato y llegó sin puntos y con un solo gol a favor en los siete partidos previos.

Al finalizar el encuentro, hubo algunas escaramuzas entre los jugadores de los dos equipos, por lo que se espera el informe del árbitro Fernando Marcos, quien podría informar lo ocurrido y suspender a los protagonistas de las agresiones.

Arranque flojo

En el primer tiempo, el local tomó el protagonismo. Aún con muy poca claridad a los 18 minutos, hilvanó una buena juagada que comenzó en los pies de Sergio Olano, quien metió la pelota al área, Rodrigo Giménez la bajó de cabeza y el histórico Juan Francisco Pereyra la mandó al fondo de la red.

Era justo porque el local había hecho el esfuerzo y Sarmiento se mostraba flojo en defensa, fundamentalmente en la pelota parada. El “Decano” de Resistencia esbozó una mejora, pero no tuvo la contundencia necesaria como para lastimar al conjunto local. No estaba preciso el equipo de «Leo» Fernández, de hecho no encontraba claridad ni siquiera en Israel Soldán, su jugador más capacitado para desequilibrar. No aparecieron tampoco ni Brito ni Cañete en la visita y, con muy poco, Juventud lo lastimó. Incluso pudo haber marcado algún gol más

Golpe por golpe

En el segundo tiempo, Sarmiento entró con otra actitud y, de la mano de Sergio Zagarzazu, comenzó a generar peligro. Ibañez y el propio delante volante ofensivo tuvieron sus chances, de hecho, a los 7 minutos ya habían insinuado contra la portería visitante, pero sus intentos murieron en las manos del arquero Emilio Rébora.

A los 14 minutos movió el banco en busca de una mejora en el juego: Gerónimo Rodríguez entró por Daniel Ibañez; Gonzalo González por Gonzalo Cañete y Rodrigo Montenegro por Sagarzazu. A los 17 minutos contestó Juventud y por poco no marcó el segundo. El abanderado del juego en el conjunto local era el 10, Olano, que manejó los tiempos y condujo la gran mayoría de las jugadas de ataque del “Decano” entrerriano.

Una de las más claras del visitante se produjo a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando López Alba ganó en lo más alto pero no pudo darle la dirección y fuerza a la pelota, que terminó yéndose afuera. A esa altura, la iniciativa era de Sarmiento y el local apostaba a la contra para seguir generando peligro.

A los 34 minutos lo tuvo el “Decano” tras una buena jugada de López Alba, quien tiró un buen centro que conectó Montenegro pero la pelota se fue apenas afuera. La respuesta fue prácticamente inmediata y obligó a la intervención de Lisandro Mitre, el arquero de Sarmiento.

Los últimos 10 minutos se plantearon así, en un golpe por golpe que terminó por favorecer al local porque le permitió generar algún peligro hasta el final. Sarmiento terminó dejando una pobre imagen, pero buscará mejorar la performance la próxima fecha, cuando vuelva al estadio Centenario de Resistencia para recibir a Gimnasia de Concepción del Uruguay.

