BRIAN CASTAÑO VS. JERMELL CHARLO: OTRAS PELEAS HISTÓRICAS DEL BOXEO ARGENTINO

El combate, que se verá en vivo a través

Luis Ángel Firpo vs Jack Dempsey

La pelea que marcó un antes y un después en el inicio del boxeo argentino. Luis Ángel Firpo, considerado el padre del pugilismo nacional, se enfrentó a Jack Dempsey por el título mundial pesado.

El combate se realizó en el Polo Grounds de Nueva York, el 14 de septiembre de 1923, ante 80 mil espectadores. Fue una guerra: el Toro Salvaje de las Pampas cayó siete veces en el primer round, pero tiró a Dempsey del ring en el segundo, dejando una postal histórica. Según relatos, estuvo más de diez segundos afuera del cuadrilátero e incluso recibió ayuda para regresar. Finalmente, el norteamericano se impuso por KO2, luego de ¡once caídas! en las dos vueltas.

Nicolino Locche vs Paul Takeshi Fujii

Nicolino Locche, quien era toda una celebridad del Luna Park, tuvo su gran oportunidad mundialista ante Paul Takeshi Fujii, en Japón, el 12 de diciembre de 1968. El mendocino se lució, se impuso por nocaut técnico en el décimo round y conquistó el título mundial superligero de la AMB. Fue el inicio de la leyenda del Intocable….

Carlos Monzón vs Nino Benvenuti

Carlos Monzón, quien estaba lejos de ser un boxeador popular en Argentina para la época, tuvo su chance mundialista ante Nino Benvenuti, el 7 de noviembre de 1970. El boxeador santafesino fue demoliendo de a poco a Benvenuti, con su estilo característico. El italiano cada vez soportaba menos el castigo: el argentino estaba dando el batacazo en el Palazzo Dello Sport de Roma, ante 18 mil personas. La histórica definición llegó en el round doce: lo remató contra una esquina y le arrebató los títulos mundiales mediano de la AMB y CMB. Escopeta luego consiguió el récord de 14 defensas: toda una leyenda.

Oscar «Ringo» Bonavena – Muhammad Ali

Ringo Bonavena se midió mano a mano con Muhammad Ali, uno de los mejores boxeadores de la historia. El combate se celebró en el mítico Madison Square Garden, el 7 de diciembre de 1970. El norteamericano superaba en alcance de brazos y altura a Bonavena. De todas formas, el porteño no se achicó jamás ante El Más Grande y peleó de igual a igual a lo largo de quince rounds. Los momentos más dramáticos del combate fueron en los últimos seis asaltos. En el inicio del noveno, justo en el round en el que Ali dijo que iba a ganar por nocaut, Ringo le tiró un gancho de zurda que mandó a la lona al estadounidense, aunque el árbitro no contó caída: dijo que fue un resbalón. La definición llegó en el último round. Ringo, lejos de conformarse con una derrota más que digna en las tarjetas, decidió no seguir las órdenes de su rincón y fue a matar o morir. Perdió. El estadounidense tiró tres veces a un Bonavena exhausto. En ninguna caída el réferi, Mark Conn, le pidió al norteamericano que vaya al rincón neutral. Primero fue un cruzado de izquierda. Luego, un directo de derecha. Por último, una ráfaga de golpes. Fue el final. El estadounidense se impuso por nocaut técnico, en lo que fue la primera y única vez que Ringo perdió por KO.

Víctor Emilio Galíndez vs Richie Kates

Víctor Emilio Galíndez se enfrentó a Richie Kates, el 22 de mayo de 1976, en Johannesburgo, Sudáfrica. Fue uno de los combates más dramáticos de la historia del boxeo argentino. El Leopardo de Morón se impuso por nocaut en el round 15, defendiendo su título mundial mediopesado AMB, dejando bañanda de sangre la camisa de Stanley Christodoulou, que aún permanece en el Museo de Boxeo de Sudáfrica. Pocas horas antes, Ringo Bonavena -amigo suyo- fue asesinado en Reno, Nevada. Tito Lectoure, promotor más importante de la historia del pugilismo en el país, recién le contó sobre su muerte mientras le suturaban las heridas después del combate.

Juan Domingo «Martillo» Roldán vs Marvin Hagler

Martillo Roldán se enfrentó a uno de los mejores medianos de la historia: Marvin Hagler. En su guerra con Marvelous, el 30 de marzo de 1984 y con los títulos mundiales mediano AMB, CMB y FIB en juego, Roldán sorprendió a todos en el inicio del primer round y logró tirarlo a la lona al estadounidense por primera vez en toda su carrera. Ante semejante hecho, el argentino salió a tratar de terminar con su rival, pero un golpe ilícito sobre el ojo izquierdo lo dejó con baja visión y le complicó la pelea. Finalmente, fue vencido por knockout técnico tras finalizar el décimo asalto.

Jorge «Roña» Castro – John David Jackson

El Roña Castro defendió su título mundial mediano de la AMB ante John David Jackson, el 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México. Locomotora sufrió durante toda la pelea y estaba abajo en las tarjetas, hasta que consiguió una mano milagrosa y se impuso por KO en el noveno round. El combate fue el mejor del año para la prestigiosa revista Ring Magazine y el nocaut fue bautizado como «La mano de Dios».

Julio Pablo Chacón – Istvan Kovacs

El 16 de junio de 2001, el boxeador mendocino se consagró campeón mundial pluma de la OMB dando el batacazo -por TKO6- frente a Istvan Kovacs, húngaro de larga trayectoria amateur (con dos medallas olímpicas).

(Foto: Los Andes)

Omar Narváez – Nonito Donaire

Omar Narváez, quien venía de hacer historia al superar el récord de Carlos Monzón al conseguir 16 defensas de título mundial, saltó de categoría para medirse con Nonito Donaire, leyenda filipina. El combate se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York: el asiático se impuso por decisión unánime y retuvo su cinturón CMB de la categoría gallo.

Marcela Acuña – Jackie Nava

Marcela Acuña, la madre del boxeo argentino, protagonizó una pelea histórica ante la mexicana Jackie Nava, en el mítico Luna Park: la tiró en el décimo round y se impuso por decisión unánime en las tarjetas, el 30 de abril de 2009.

Sergio «Maravilla» Martínez vs Julio César Chávez Jr

Ma ravilla Martínez fue el máximo exponente del boxeo argentino en la última década. El boxeador bonaerense, quien brilló con grandes triunfos ante Paul Williams y Kelly Pavlik en su carrera, paralizó el país con su combate contra Julio César Chávez Jr, el 15 de septiembre de 2012. Maravilla dominó de punta a punta la pelea, que tuvo un final dramático: cayó en el último round y terminó yendo al golpe por golpe. Martínez se impuso por decisión unánime y conquistó el título mundial mediano CMB.

Chino Maidana vs Floyd Mayweather Jr I y II

Marcos «el Chino» Maidana se enfrentó en dos oportunidades a Floyd Mayweather Jr, boxeador que marcó una época alzando títulos en cinco divisiones distintas. El santafesino dejó el alma pero no pudo contra la técnica de Money en sus dos peleas, el 3 de mayo y el 13 de septiembre de 2014.

Lucas Matthysse vs Manny Pacquiao

Lucas Matthysse defendió su cinturón welter de la AMB ante Manny Pacquaio, leyenda histórica del boxeo. El filipino lo tiró en tres oportunidades y le arrebató el título, el 15 de julio de 2018, en Kuala Lumpur, Malasia.

Fotos: Getty Images.