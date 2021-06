SANTIAGO CAFIERO: “PARA EL 31 DE DICIEMBRE ME IMAGINO UNA ARGENTINA TODA VACUNADA”

Al ser consultado sobre las segundas dosis pendientes de la vacuna Sputnik V, y ante la reciente dificultad de acceso a las mismas, Cafiero explicó que la semana que viene se llegará a aproximadamente 400 mil personas que necesitan el segundo componente de la fórmula rusa. “Pero siempre hablando de esta vacuna que presenta componentes de adenovirus distintos”, aclaró el funcionario.

“Al ser distinta la vacuna se necesita el componente dos, pero lo que se empezó a desinformar es que se tomó al total de vacunados con la Sputnik a la hora de decir que eso se vencía”, remarcó.

“Dudar sobre las segundas dosis es agregarle angustia a la gente que está esperando la segunda dosis, algo que no corresponde. Las vacunas no se vencen, lo que tiene el refuerzo es que termina el ciclo de inmunización. No es real que alguien deja de estar protegido al día 91″, sentenció Cafiero al respecto.