SANTI MARATEA FUE AMENAZADO POR LA COLECTA PARA INDEPENDIENTE Y RESPONDIÓ: «LO QUE HAGO SIEMPRE ESTÁ DENTRO DE LA LEY»

El influencer Santi Maratea utilizó sus redes sociales para defenderse ante las críticas y amenazas que recibió tras la colecta que inició hace un par de semanas para saldar la deuda de Independiente.

Cabe recordar que Maratea fue sumamente criticado por quedarse con el 5% de lo recaudado que lleva la colecta para ayudar a la institución.

Por medio de sus historias de Instagram, contó: «Estoy pasado de violencia, siento que estoy recibiendo demasiada violencia. Quiero compartir para que sepan qué siento, cómo lo manejo a futuro».

Y siguió: «Lo primero que voy a decir a toda la gente que me está tirando mierda y desvalorizando mi trabajo es que el 95 o 99% de ustedes, si estuviera en mi lugar, ya estaría subiendo historias llorando y diciendo «cuánta violencia, 2023 y seguimos siendo tan violentos. Estoy con ataques de pánico, piensen en mi familia que me quiere y están preocupados, me amenazaron de muerte«»

«¿Viste el que siempre llora? A mí me chupa la pija, no estoy con ataques de ansiedad, tampoco ataques de pánico, ni lo voy a estar. No me da miedo que me amenacen de muerte porque cinco forros me manden la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Yo quiero arrancar este mensajito diciéndoles a todos que, si tienen tiempo y se pueden organizar, vengan a mi casa y me chupen bien la poronga«, relató con enojo el influencer.

Luego, Maratea dejó en claro que las amenazas y quejas no vinieron de parte de los hinchas de Racing, sino que se dirigía a gente que trabaja en los medios de comunicación.

«Guacho, yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta en el quinto forro del orto. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no«, opinó.

