SAN MARTÍN: UNA JOVEN MURIÓ TRAS UN PARTO Y SU PAREJA DENUNCIÓ MALA PRAXIS

Este martes por la mañana, un joven de 24 años, de General San Martín, se acercó hasta la Unidad de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía en Resistencia, para denunciar mala praxis por la muerte de su pareja.

Según consigna el mismo, su concubina desde hace tres años, Yuliana Ayelén Vallejos, se encontraba embarazada a término y el 1 de julio pasado rompió bolsa.

Ante ello, alrededor de las 18, la llevaron al Hospital “Félix Pértile” de General San Martín, donde los médicos que la atendieron la “indujeron” al parto. “Allí, estuvimos esperando que suceda por un lapso de seis horas, pero como no llegaba a dilatarse lo necesario para que nazca el bebé, decidieron que iban a realizarle una cesárea”, contó el hombre.

“Así, mi pareja entró en cirugía a las 00 del día siguiente, 2 de julio. Luego de un momento de espera, los médicos me dijeron que el bebé estaba bien pero que a ella la iban a trasladar a Resistencia, porque había sufrido dos paros cardíacos, sin decirme o informarme nada más”, relató.

La joven ingresó al Hospital Perrando en estado de coma inducido, donde estuvo internada durante tres días en Sala de Emergencias. Luego, la trasladaron al sector de Terapia Intensiva donde permaneció por ocho días más.

“Desde esa fecha, en ningún momento me informaron qué le pasaba a mi mujer, solo me dijeron que le harían unos estudios que nunca los concretaron. Teníamos que esperar a la hora de las visitas para hablar con los médicos y lo único que nos decían era que ella estaba mal, pero no las causas”, detalló.

Finalmente, Yuliana murió este martes a la madrugada, alrededor de las 3, y su pareja pide que se investigue una posible mala praxis. Además, la familia informó que esperan los resultados de la autopsia realizada.

