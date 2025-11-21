SAN MARTIN  EFECTIVOS RECUPERARON UNA BICICLETA BUSCADA: UN HOMBRE LA OFRECÍA A LA VENTA EN EL BARRIO SAN CEFERINO

El ciudadano notó la presencia policial y abandonó el rodado para darse a la fuga.

Este mediodía, efectivos de la Comisaría de General San Martín lograron recuperar una bicicleta que había sido denunciada como robada el día anterior, luego de que vecinos alertaron sobre un hombre que intentaba venderla en el barrio San Ceferino.

El hecho se originó cuando un joven denunció que en la siesta del jueves, había dejado su bicicleta rodado 29 en el patio de un colegio sin medidas de seguridad. Al regresar cerca de las 18:15, constató que desconocidos se la habían llevado.

Cuando el personal tuvo conocimiento de la situación, iniciaron tareas de investigación y mediante vecinos, averiguaron que un hombre intentaba vender una bicicleta de similares características en el barrio San Ceferino. Al dirigirse al lugar hoy a las 13:30, los agentes vieron al ciudadano a bordo del rodado buscado, quien al notar la presencia policial, abandonó la bicicleta y escapó hacia una zona boscosa.

Finalmente, la bicicleta fue secuestrada y por disposición de la fiscalía fue entregada nuevamente a su propietario.

