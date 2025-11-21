LANÚS VS. ATLÉTICO MINEIRO, POR LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2025: HORARIO, FORMACIONES Y TV

Tras superar por penales a Atlético Bucaramanga en 16avos, avanzó con autoridad ante Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle. Ahora, está a un paso de conquistar su primera Sudamericana, un objetivo que seduce por su valor histórico y por el impulso que representaría para un ciclo técnico que ya muestra señales de crecimiento.

Con Piero Maza como árbitro principal y Juan Lara en el VAR, el encuentro será transmitido por ESPN, Disney+ y DSports. El choque entre argentinos y brasileños promete un partido de alto voltaje futbolístico, donde cada detalle puede inclinar la balanza y donde ambos equipos llegarán con la convicción de que esta final puede marcar un antes y un después en sus temporadas.