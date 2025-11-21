LANÚS VS. ATLÉTICO MINEIRO, POR LA FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA 2025: HORARIO, FORMACIONES Y TV
El Granate buscará repetir su consagración de 2013 ante un Galo que llega revitalizado por la mano de Jorge Sampaoli.
Lanús y Atlético Mineiro protagonizarán este sábado una final de Copa Sudamericana 2025 que promete intensidad, tensión competitiva y una marcada búsqueda de identidad por parte de ambos equipos. Desde las 17, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, el duelo definirá al nuevo campeón del torneo que reúne a los aspirantes a dar un salto internacional en el cierre del año.
Para el Granate, la cita es mucho más que un partido. Es la oportunidad concreta de sumar su segundo título en esta competición, once años después de haber levantado el trofeo bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto. Esta vez, el equipo de Mauricio Pellegrino llegó a la final con una campaña solvente y eficaz. Terminó primero en su grupo tras superar a Vasco da Gama, Melgar y Puerto Cabello, un recorrido que reforzó la confianza del plantel.
En las instancias eliminatorias mostró personalidad: dejó atrás a Central Córdoba de Santiago del Estero en una serie ajustada que se definió por penales, superó a Fluminense con autoridad y resolvió un duelo complejo ante Universidad de Chile para volver a instalarse en la discusión por un título continental.
El conjunto argentino apuesta a la solidez colectiva, a la experiencia en momentos clave y a la maduración de varios jugadores que encontraron en Pellegrino un guía disciplinado y tácticamente preciso. La ilusión del hincha crece ante un escenario donde el equipo parece haber alcanzado su mejor versión en el momento oportuno.
Atlético Mineiro llega con un camino más extenso, producto de haber terminado segundo en su grupo. Pero esa desventaja inicial se transformó en una plataforma anímica gracias al desembarco de Jorge Sampaoli, quien en menos de tres meses reformuló el ritmo, la presión y el carácter del equipo.
Tras superar por penales a Atlético Bucaramanga en 16avos, avanzó con autoridad ante Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle. Ahora, está a un paso de conquistar su primera Sudamericana, un objetivo que seduce por su valor histórico y por el impulso que representaría para un ciclo técnico que ya muestra señales de crecimiento.
Con Piero Maza como árbitro principal y Juan Lara en el VAR, el encuentro será transmitido por ESPN, Disney+ y DSports. El choque entre argentinos y brasileños promete un partido de alto voltaje futbolístico, donde cada detalle puede inclinar la balanza y donde ambos equipos llegarán con la convicción de que esta final puede marcar un antes y un después en sus temporadas.