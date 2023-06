SAN FERNANDO Y DON ORIONE SE ADELANTARON EN EL PLAY IN

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Anoche, por el juego 1 de los Play In de la Copa Resistencia organizada por la Asociación de Básquet de esta ciudad, en condición de local San Fernando le ganó a Juventud por 89 a 58, mientras que en su casa también Orione logró una victoria ante Chaco For Ever por 84 a 55.

Los ganadores se pusieron 1 a 0 en la serie, que es al mejor de 3, en el próximo juego la localía se traslada y los partidos están programados para el viernes 2 de junio a las 21.30 horas.

San Fernando cumplió en casa

Los dirigidos por José Acosta lograron adelantarse en la serie de Play In y le ganaron a Juventud por 89 a 58. De esta manera, se pusieron 1 a 0 y el viernes pueden definir su pase a cuartos si ganan en Villa Centenario.

El goleador del encuentro fue Fabricio Alvarenga con 22 tantos. Por la visita se destacó García Luque con 14.

Síntesis:

San Fernando 89: Kohli F. 17, Caliva R. 20, Aranda M. 8, Alvarenga F. 22, Fernández M. 3, Mijaluk G. 1, Barrios J. 9, Odria M. 3, Bilinski M. 6,Garcia Arditti T. y Barrios T. Dt: Acosta J.

Juventud 58: Spipp M. 3, Gómez F. 3, Izasiz G. 10, García Luque A. 14, Torres D. 4, Rosso g. 2, Aceval R. 10, Witsoe F. 5, Sandoval L. 5, Camnasio Kalyna I. 2, Moreira F. y Domínguez G. Dt: Sosa M.

Don Orione se adelantó en la serie

El equipo «Portuario» se hizo fuerte en su casa y superó a Chaco For Ever por 84 a 55. Se adelantó así en la serie y el viernes podría definir su pase a cuartos si gana en el estadio «Albinegro». El goleador del encuentro fue Borja Ballón en los dueños de casa con 34 puntos. Y por la visita se destacó Rolón con 16.

Síntesis:

Don Orione 84: Cristaldo C., Quiroga R. 2, Barni L., Varga C. 2, Roble R., Maidana F. 14, Toloza J., Borja Ballón J. 34, Cattarozzi M. 12, Cardozo J. 8, Giménez Billordo 2 y Alcaraz G. 10. Dt: Ruberto S.

Chaco For Ever 55: Soto Aguilar 2, Gómez R. 14, Agretti T., Valdez N. 8, Villalva Vallejos L., Maidana E., Rolón N. 16, Aguirre F. 8, Varas F. 3, Vallejos F. y Biasotti L. 4. Dt: Medina.

