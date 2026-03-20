SAN BERNARDO: EVADIÓ EL CONTROL, ATROPELLÓ A UNA POLICÍA Y FUE DETENIDO: LLEVABA COCAÍNA

La agente resultó con lesiones leves. Además habría colisionado una móvil policial.

Un joven de 24 años fue detenido tras intentar evadir un control policial sobre la Ruta Provincial N° 6, en cercanías de San Bernardo. Llevaba droga.

Todo comenzó cuando los efectivos de la División Operaciones Droga Interior Villa Ángela, se encontraban realizando control vehicular en la localidad. Allí intentaron detener la marcha de una motocicleta Honda Titan, cuando en ese momento el conductor realiza una maniobra evadiendo el control.

Tras la huida, colisiona a una Agente policial como así a un patrullero, perdiendo el control del rodado cayéndose. En el lugar fue demorado, tratándose de un joven de 24 años.

Posteriormente, los efectivos hallaron en el poder del sujeto un envoltorio con 121,5 gramos de cocaína.

Por orden de la Fiscalía Antidrogas, se secuestró la droga, la motocicleta y un celular, y se dispuso la aprehensión del joven por infracción a la Ley 23.737. Asimismo se instruyen actuaciones por “Daños Patrimoniales en vehículo policial y lesiones”.

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