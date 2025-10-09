SAMEEP REALIZÓ LIMPIEZA DE DECANTADORES EN LA PLANTA POTABILIZADORA PARA MEJORAR EL SERVICIO EN EL AMGR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con el objetivo de mejorar la producción de agua potable, agentes de la empresa realizaron la limpieza del decantador 3 de la Planta Potabilizadora N° 2, que abastece al Área Metropolitana del Gran Resistencia.

Los trabajos planificados por la Gerencia de Producción y a cargo del Sector Mantenimiento General, comenzaron a las 8.00 hs. de este miércoles en la Planta Potabilizadora N° 2 ubicada en Barranqueras y tuvieron una duración de tres horas aproximadamente. Las tareas son preventivas y se efectuaron aprovechando la disminución de temperatura a fin de no complicar la producción de dicha planta.

El Ing. Aníbal Aquino, Gerente de Producción detalló que “por indicaciones del Directorio, encabezado por el presidente, Ing. Nicolás Diez, la empresa se encuentra realizando los trabajos necesarios en todas las plantas que posee la institución en la provincia para corroborar que estén en condiciones para poder brindar un mejor servicio a la comunidad y lograr que el elemento vital para la vida llegue a todos los chaqueños».

“Estos trabajos de mantenimiento apuntan a mejorar el servicio tanto en calidad y continuidad de producción, considerando el mantenimiento correctivo y preventivo en el proceso de potabilización”, amplió.

En tanto, el coordinador de zona I, Jonathan Roa, explicó “el equipo de mantenimiento general a cargo de Héctor Gergeli está realizando la limpieza de uno de los decantadores, es un trabajo que conlleva mucho esfuerzo físico y lo están ejecutando los trabajadores de Sameep. Agradecemos y reconocemos el compromiso con la empresa y con los vecinos de Resistencia”.

“De esta manera, vamos a mejorar el caudal y la calidad del servicio que se brinda a la comunidad, demostrando el compromiso de esta gestión por llegar con agua potable a toda la provincia”, finalizó Roa.

