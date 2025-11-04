SAMEEP REALIZARÁ INTERVENCIONES EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE BARRANQUERAS, QUE ABASTECE AL SEGUNDO ACUEDUCTO PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La empresa Sameep, ejecutará este miércoles 5 de noviembre, tareas en sectores estratégicos de la obra del Segundo Acueducto junto a Secheep y la UTE constructora del mismo, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable sobre todo en vistas del próximo verano, asegurando así mejorar el abastecimiento del vital elemento a todos los chaqueños.

Las tareas se llevarán a cabo tanto en la planta de toma de agua cruda, ubicada a la vera del Puente General Belgrano, como en la nueva planta potabilizadora de Barranqueras. Por este motivo, se suspenderá el bombeo de agua potable del Segundo Acueducto a partir de las 7 horas, lo que implica detener la impulsión hacia Presidencia Roque Sáenz Peña durante un lapso estimado de 8 horas. Una vez concluidos los trabajos, se reanudará el servicio.

La intervención responde a la puesta en servicio del nuevo centro de distribución de energía eléctrica (transformador), que permitirá garantizar el suministro adecuado para el sistema de bombeo. Además, la UTE aprovechará la interrupción del servicio para habilitar el sistema antiaarietes del acueducto de agua cruda y realizar la limpieza de las bombas verticales en el muelle de toma, acciones claves para aumentar la capacidad de producción de cara al verano.

Estas acciones contribuyen a incrementar y mejorar la obtención de agua potable para llegar a toda la comunidad como indicó el gobernador Zdero, atendiendo con hechos concretos las demandas de los habitantes del Chaco.

Por otra parte, se aclara desde la empresa que concluido el trabajo mencionado y debido a que por la cañería del Acueducto circulará mayor cantidad de agua y a mayor velocidad, la misma arrastrará, en un principio, sedimentos que con el paso del tiempo es normal que se depositen en el fondo del caño y produzca posible turbiedad en la misma.

Es por ello, que personal perteneciente al Laboratorio Central de la empresa provincial tomará muestra de agua potable, como lo realiza habitualmente, de tal manera de brindar tranquilidad a la población y garantizar que el agua producida y distribuida por Sameep reúne todos los parámetros que exige el Código Alimentario Argentino.

Tareas en Planta Potabilizadora N° 1

Paralelamente a los trabajos que se realizarán en la obra del Segundo Acueducto, este miércoles 5 se efectuarán trabajos de mantenimiento eléctrico y limpieza de decantadores en las instalaciones de la Planta Potabilizadora N° 1, situada en Barranqueras. Dichas tareas de mantenimiento, que arrancarán a las 6 de la mañana, podrían generar baja presión y/o cortes en el servicio de agua potable en las localidades de Barranqueras, Puerto Vilelas y parte de zona sureste de Resistencia.

Las tareas de mantenimiento, a cargo de agentes de la Gerencia de Producción de la empresa, podrían extenderse hasta horas del mediodía de este miércoles.

Una vez finalizados los trabajos, se restablecerá la prestación del servicio con la presión y el caudal adecuado.

