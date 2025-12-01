SAMEEP INSTALA NUEVA BOMBA PARA FORTALECER EL ABASTECIMIENTO HACIA EL INTERIOR PROVINCIAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La empresa Sameep, a través de las gerencias de Producción y Electromecánica, avanza en la instalación de una nueva bomba vertical de 1.000 m³/h destinada a reforzar la impulsión desde la cisterna de Presidencia Roque Sáenz Peña hacia la línea del Primer Acueducto del Interior, que abastece a Villa Ángela.

El equipo ya fue emplazado en su ubicación definitiva, mientras que en paralelo se ejecuta la colocación de la cañería que permitirá la vinculación con el Primer Acueducto. Se estima que la bomba entrará en funcionamiento durante la primera quincena de diciembre.

El gerente general de Sameep, ingeniero Edgardo Altamirano, destacó que “el objetivo de la instalación de este nuevo equipo es tener todas las instalaciones en condiciones para garantizar una mejor calidad del recurso tratado, impulsado desde Sáenz Peña hasta Villa Ángela”.

Además, remarcó que “la meta es llegar con niveles de potabilización acordes a la demanda de la población, especialmente en los meses venideros, cuando la temperatura aumenta considerablemente”.

Por su parte, el gerente de Electromecánica, ingeniero Mario Moreira, señaló que “el nuevo equipamiento permitirá incrementar el caudal que se impulsa hacia el interior provincial, manteniendo la calidad del recurso tratado y reduciendo las variaciones del servicio en los sectores más alejados de la red”.

De cara a la temporada de altas temperaturas, Moreira insistió en “la importancia del uso responsable del agua. La racionalización del consumo por parte de quienes disponen de buena presión permite que la distribución llegue sin complicaciones a los usuarios que dependen del equilibrio general del sistema. Esta combinación de obras y hábitos de cuidado será clave para atravesar los meses de mayor consumo”.

