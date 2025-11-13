SAMEEP FINALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA ESCONDIDA PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO DE AGUA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con el objetivo de garantizar un servicio eficiente y continuo a los usuarios, agentes de Sameep culminaron las tareas de mantenimiento electromecánico en la Estación de Bombeo de La Escondida, correspondiente al Primer Acueducto del Interior.

Los trabajos incluyeron el reemplazo de válvulas en la bomba de impulsión, una acción clave para mejorar el funcionamiento del sistema y asegurar la eficiencia en toda la red.

El presidente de Sameep, ing. Nicolás Diez, destacó que “estas acciones forman parte del plan integral de mantenimiento que se ejecuta de manera permanente para asegurar la eficiencia y continuidad del servicio en todas las localidades chaqueñas”.

Además, señaló que “seguimos trabajando para brindar un servicio confiable, eficiente y sostenible, cumpliendo con el pedido del gobernador Leandro Zdero de mejorar la infraestructura hídrica del Chaco”.

Durante la ejecución de los trabajos se registraron bajas presiones e interrupciones parciales en el suministro de agua potable en Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi, además de una afectación parcial en la cisterna de Sáenz Peña.

El jefe del Departamento Acueductos, ingeniero Germán Ojeda Silva, explicó que “estas tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, orientado a asegurar la continuidad y calidad del servicio en toda la provincia”, y subrayó que “para estas tareas es fundamental la voluntad y el esfuerzo del personal, que trabaja sin importar la hora ni la fecha en que deban hacerse”.

Finalmente, Ojeda Silva indicó que, una vez concluidos los trabajos, el servicio se restableció de manera paulatina, normalizándose la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas por la intervención.

Relacionado