MARGARITA BELÉN RECUPERAN TELÉFONO SUSTRAÍDO

Ya se encontraba aprehendido el presunto autor.

Este mediodía, personal de la Comisaría local logró recuperar un teléfono celular sustraído, vinculado a una causa por “Supuesto Hurto”, denunciado el pasado 10 de noviembre, en la cual resultó damnificada una ciudadana de 23 años.

En el marco de las tareas investigativas llevadas adelante por personal de guardia y servicio externo, se logró ubicar el celular marca Motorola E14 en poder de una ciudadana de 48 años, quien manifestó haberlo adquirido días atrás, desconociendo su procedencia.

La mujer hizo entrega voluntaria del bien, labrándose acta de secuestro en el lugar.

Con intervención del Equipo Fiscal N° 6, se dispuso la restitución del teléfono a su propietaria.

