SAMEEP EN TERRITORIO: INSTALACIÓN DE BOMBAS Y DRENAJE EN BARRANQUERAS

Este sábado, dando continuidad y en respuesta a las demandas de los vecinos de Barranqueras, afectados por las inclemencias climáticas que impactaron a gran parte de la provincia del Chaco, el responsable de la Zona I de Sameep, Jonathan Roa, estuvo nuevamente en la localidad portuaria en el marco del trabajo territorial y de asistencia que brinda el gobierno provincial.

“Hemos recorrido la zona junto al equipo de Sameep, el ECO Equipo de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Vialidad Provincial. Estamos interviniendo con tareas de limpieza de desagües, y acelerando el curso natural del agua mediante la instalación de bombas pertenecientes a Sameep, con el objetivo de drenar el agua acumulada por las abundantes lluvias del fin de semana”, detalló Roa.

En ese sentido, explicó que la intervención se realiza por instrucciones del gobernador Leandro Zdero, a partir de los reclamos y la preocupación manifestada por los vecinos. “Nos plantearon la falta de limpieza de los desagües pluviales y la presencia de basurales, ramas, colchones y cubiertas. Los vecinos se comunicaron muy preocupados y nos acercaron esta problemática”, señaló.

Asimismo, tras recorrer distintos barrios y sectores de la ciudad, Roa, acompañado del concejal Juan Chaussivert advirtió la faltante de una bomba que había sido instalada durante gestiones municipales anteriores y que actualmente no se encuentra en funcionamiento.

“Esa bomba servía para mantener el nivel de la laguna y evitar desbordes, permitiendo que los vecinos no permanezcan más de una semana con agua en sus domicilios. Sin embargo, hace aproximadamente cuatro años que esa bomba no está. Desapareció y nadie dio explicaciones. Las consecuencias se ven hoy con una situación que podría haberse prevenido”, expresó el funcionario de Sameep.

Por su parte, el concejal Juan Chaussivert destacó: “Estamos recorriendo la ciudad desde hace varios días y dando respuestas concretas a los reclamos de los vecinos”.

Además, remarcó que diversas áreas del Gobierno provincial se encuentran trabajando de manera articulada para atender esta emergencia. “Sameep, APA y el ECO Equipo de la Subsecretaría de Ambiente y Territorio están asistiendo esta situación. Seguimos en los sectores donde aún es necesario profundizar las tareas. El objetivo es colaborar con el curso natural del desagüe mediante el equipamiento y las bombas”, concluyó.

