NOBLE GESTO: ENCONTRARON CASI $3.000.000 Y SE LO DEVOLVIERON AL DUEÑO QUE YA HABÍA VIAJADO A BUENOS AIRES

Vecinos de Sumampa tuvieron un noble gesto, digno de imitar. Todo ocurrió cuando acudieron hasta la terminal de dicha ciudad del departamento Quebrachos, y al momento de ingresar al baño se dieron con un bolso abandonado que contenía dinero.

Los oriundos de Taco Pozo pusieron en alerta al dueño de un bar donde se disponían a tomar algo. Como él no recordaba de quién podría ser el bolso, decidieron acudir hasta la comisaría.

Una vez allí, los efectivos de la Comisaría N° 33 contaron el dinero, y la suma ascendía a $2.777.000. Los uniformados lograron establecer quién era el propietario de esa suma, un señor que había estado de paseo por Sumampa.

Según pudieron reconstruir, antes de regresar a su casa en la ciudad de Buenos Aires, pasó por el baño de la terminal y dejó olvidado el bolso.

Sin darse cuenta tomó el colectivo, pero para su suerte, minutos después Pedro Pablo Herrera y su tío Luis Miguel Herrera, domiciliados a unos 90 kilómetros de la ciudad de Sumampa encontraron el bolso con el dinero.

Ya en Buenos Aires, el damnificado se comunicó con la boletería donde había adquirido sus pasajes, y fue allí donde recibió la información de que dos personas del paraje Taco Pozo habían encontrado el bolso y lo habían entregado a la policía.

Finalmente, tras los trámites correspondientes y la verificación de la propiedad, el dinero fue restituido a su legítimo dueño. Sin dudas, un gesto digno de imitar y destacar.