SAMEEP CULMINÓ OBRA HISTÓRICA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA CHIQUITA DE SÁENZ PEÑA

Luego de 60 años de espera, el gobierno provincial concretó la extensión de la red de agua potable en el paraje La Chiquita, en Presidencia Roque Sáenz Peña. La obra fue un compromiso asumido, hace un tiempo, por el gobernador Leandro Zdero y ejecutada por la empresa Sameep, dirigida por Nicolás Diez.

Los trabajos alcanzaron los 1.100 metros de cañería de PVC de 75 milímetros, beneficiando a muchas familias de la zona, además de instituciones fundamentales como la Escuela, el Destacamento Policial y el Centro de Salud.

El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó: “Con estas obras estamos generando mejores condiciones de vida para muchas familias e instituciones; es un trabajo integral en una zona postergada hace mucho tiempo”.

Las tareas fueron ejecutadas por agentes del sector de Emergencia, dependiente de la Gerencia de Servicios de la empresa estatal.

Voces y agradecimientos

El subcomisario de la sección rural Sáenz Peña, Luis Fernández, expresó: “En nombre de la Policía, agradecemos esta obra fundamental para el acceso al agua, indispensable para la salud y el personal que trabaja en la zona”.

Por su parte, Rosalía Cabrera, vecina que habita en el lugar desde hace más de 50 años, afirmó: “Pasamos décadas con inconvenientes por no tener agua, ahora gracias a Dios eso se terminó. Estoy más tranquila y agradecida con Sameep por los trabajos realizados”.

Finalmente, desde el Centro de Salud resaltaron que: “Con la llegada del agua se normalizarán todos los servicios y prestaciones. Antes había visitas programadas, pero ahora el agua garantiza un adelanto indispensable y muy importante para la salud de la comunidad”.

