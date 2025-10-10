SALUD PRESENTÓ EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS (CETS)

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ministro Rodríguez: “Invertir en conocimiento es mejorar la calidad de la atención y la eficiencia del sistema”.

El Comité Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CETS) se abre paso en la provincia con el objetivo de ofrecer evidencias científicas de nivel internacional que orienten la toma de decisiones en materia de salud. Esta iniciativa garantiza sostenibilidad presupuestaria, transparencia y equidad en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema sanitario chaqueño.

El CETS constituye una inversión estratégica en la salud de la población y en la eficiencia de los recursos públicos. Su misión es evaluar la seguridad, eficacia y costo-beneficio de cada nueva tecnología, desde equipamientos médicos hasta medicamentos de alto costo.

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó la importancia de fortalecer las capacidades locales: “No solo hay que invertir en insumos, sino también en recursos humanos de calidad que oficien en esta temática. Por eso, la provincia invierte para mejorar la calidad de la atención y la eficiencia del sistema”.

Participaron de la presentación el subsecretario de Programación y Gestión Estratégica, Dr. Rafael Meneses; la directora de Epidemiología, Dra. María Elisa Flores; la Dra. Antonieta Cayré; y los referentes del Comité de Evaluación de Oncología, Bioq. Tania Stoyanoff, con formación postdoctoral en Oncología Renal en España, y el Dr. Luciano Wannesson De Nicola, especialista en Oncología y exdirector del Programa de Terapia Celular del Instituto Oncológico “Della Svizzera Italiana”.

