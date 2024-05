SALTA: CAE UN GENDARME CON MÁS DE 300 KILOS DE COCAÍNA

El cabo Diego Hernán Delgado fue atrapado en la Ruta 5, a la altura de Las Lajitas. Las sospechas sobre el cargamento.

Diego Hernán Delgado, un cabo primero de Gendarmería Nacional de 31 años, fue detenido en Las Lajitas, provincia Salta, por miembros de la misma fuerza de seguridad, luego de intentar fugarse de un control con 300 kilos de cocaína que llevaba en la caja de una camioneta VW Amarok, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, sobre el kilómetro 170 de la Ruta 5, muy cerca de la ciudad de General Pizarro y en inmediaciones a una conocida ermita del Gauchito Gil, un sector del camino donde no hay señal de celular. En ese lugar, Gendarmería le ordenó al conductor de una pick up que se detenga. El hombre frente al volante no imaginaba encontrarse con el retén y pisó el acelerador, pero fue alcanzado por los uniformados que le ordenaron descender del vehículo y, frente a dos testigos, abrieron la parte trasera de la camioneta.

En ese momento, encontraron siete cajas con los ladrillos de polvo blanco, envueltos en cinta amarilla. El pesaje final fue de 303,820 kilos. En un video que circuló en redes sociales, se ve a Delgado con campera oscura, jean y zapatillas blancas, observando el procedimiento, con las manos en los bolsillos, cabeza gacha y rodeado por otros dos agentes. En el operativo, además, secuestraron 500 mil pesos, dos celulares y documentación de interés para la causa. A su vez, incautaron la camioneta.

De acuerdo a fuentes del caso, existen indicios de que el cabo, oriundo de Bella Vista, en San Miguel, formaría parte de una organización con nexos en Misiones, Orán (Salta), la Ciudad de Buenos Aires y el partido de Lanús, en Buenos Aires. Según investigadores, sería hermano de Alfredo Delgado, un ex agente que fue desplazado de Gendarmería tras ser detenido por la PSA en la localidad de Azara, en Misiones, en una causa por lavado de dinero. Esa pata de la organización se dedicaría a la venta de vehículos e inmuebles y cambio de divisas en la triple frontera con Paraguay y Brasil.

Investigadores creen que la droga del grupo narco era ingresaba a través de Orán, en el límite con Bolivia. Estiman, en ese sentido, que la droga que llevaba el gendarme detenido había sido cargada en esa zona.

En el caso interviene la fiscalía de Asuntos Complejos, a cargo de Ricardo Toranzos y Carolina Aráoz Vallejos, quienes solicitaron que Delgado quede detenido e incomunicado. Tras el arresto, la investigación continuará con hermetismo. Este martes se hará la audiencia de formalización de la imputación, señalaron los investigadores.

Más cocaína con la marca del delfín

En el marco de los operativos implementados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para garantizar la seguridad del partido entre Boca Juniors y Central Córdoba, que se jugó ayer en el estadio Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero, la Policía Federal Argentina secuestró más de 63 kilos de cocaína durante un control preventivo sobre la Ruta Nacional N° 9, en la localidad Yanda.

La PFA detuvo la marcha de un camión con tráiler cargado con maderas, proveniente de la provincia de Salta. Con ayuda de un perro, se inspeccionó el vehículo y se encontró una caja de cartón con siete paquetes de droga.

El titular del Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, dispuso la detención del chofer y su acompañante y ordenó el traslado del camión a la sede de Aduana, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de La Banda, para que se le realice una inspección con el scanner de ese organismo.

Allí se logró detectar que en medio de la carga se encontraban tres cajas de cartón más con 54 paquetes compactados envueltos en nylon verde y amarillo con cocaína en su interior. Los paquetes llevaban un sello con la figura de un delfín y la leyenda «Bolivia Perú – Serie A». Al abrir el embalaje, los agentes descubrieron la figura del delfín también bajo relieve, acompañada por una «T».

