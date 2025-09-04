Salieron a la luz audios que confirman el uso de micros para llevar militantes al acto de Javier Milei en Moreno

En medio de un impresionante operativo de seguridad que combinó diversas fuerzas y unidades, La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña bonaerense en la localidad de Moreno.

En la previa hubo empujones y pedradas entre algunas de las personas que se acercaron al lugar y la Gendarmería Nacional. En varios pasajes del discurso, el Presidente pidió a la gente ir a votar. Además, hubo chicanas con la figura de Néstor Kirchner.

Horas después, la organización del acto quedó envuelta en una polémica al revelarse una serie de audios que exponen la utilización de métodos tradicionalmente peronistas, como la coordinación de micros para trasladar militantes, a cargo de un diputado provincial que proviene del justicialismo.

« Los mensajes filtrados por WhatsApp fueron enviados por el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Ramón «Nene» Vera, en los que se lo escucha organizar la logística para el evento de este miércoles. Muchachos, me piden horario límite para pasar la cantidad de colectivos. Si alguien quiere colectivos de la sección, hora 15.00–15.30 «, se oye decir a Vera en una de las grabaciones. , se oye decir a Vera en una de las grabaciones.