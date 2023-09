“SALGAN A BUSCAR A QUIENES NO FUERON A VOTAR PARA MOSTRARLES QUE TENEMOS UN PROYECTO”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

“Como todo ser humano, tendremos virtudes y defectos, aciertos y errores. Pero lo que nunca ningún chaqueño puede dudar es que tenemos un corazón grande para servir a nuestro pueblo”, expresó el gobernador.

En el tramo final de la campaña hacia las elecciones generales de este domingo, el gobernador y candidato a la reelección, Jorge Capitanich encabezó encuentros y actos este viernes en las localidades de Pampa del Infierno, Sáenz Peña, Concepción del Bermejo, Machagai, Presidencia Roca y La Escondida.

En una intensa recorrida, el mandatario y candidato del Frente Chaqueño reafirmó el llamado a la militancia a “recorrer casa por casa llevando nuestro mensaje y propuestas”.

La jornada inició en Pampa del Infierno, donde Coqui mantuvo una reunión con militantes y fiscales en la sede de la Sociedad Rural local, donde pidió intensificar la tarea militante, recorriendo cada barrio y hablando con cada uno de los vecinos y vecinas de la localidad y manifestó su acompañamiento al candidato del FCH, Darío Tartaglino.

“Salgan a buscar a quienes no fueron a votar, a los que votaron en blanco, y sobre todo a los que se dejan llevar por los discursos del odio y de la discriminación para mostrarles que tenemos proyecto y tenemos futuro”, arengó Capitanich.

Luego el gobernador se dirigió a Presidencia Roque Sáenz Peña donde fue recibido por militantes del Frente Unidos por la Gente, y su referente, el exgobernador Domingo Peppo.

“Conversamos sobre las inquietudes de los vecinos y vecinas de la región, avanzamos en iniciativas que faciliten su día a día y reafirmamos el compromiso de trabajar juntos en el desarrollo integral de las comunidades”, destacó Capitanich, quien reiteró su apoyo a la candidata a intendenta de la localidad, Luisina Litta.

Por su parte, Peppo expresó: “Hemos decidido acompañar al gobernador con mucha energía y con mucho trabajo para poder seguir transformando el Chaco y corrigiendo las cosas. Entendemos que hubo un mensaje en las urnas y ese mensaje es el que tenemos que ser capaces de responder a partir de gestiones, de compromiso y de roles que hay que tomar en el futuro, dejando de lado las diferencias”.

Luego, en Concepción del Bermejo, el gobernador participó de una multitudinaria caravana y recordó que “en cada uno de los lugares visitados hay una obra que es testimonio de la acción de este gobierno, un derecho garantizado, una obra que cambia la vida de la gente para siempre con cercanía y espíritu de fraternidad”. A la vez que ratificó su apoyo al candidato a la intendencia, Antonio “Tony” Garay.

Ya en Machagai, Capitanich y el intendente (que va por la reelección) Juan Manuel “Juachi” García, se reunieron con referentes y militantes locales.

“Coqui se merece este apoyo, y se merece nuestro respaldo. Machagai tiene un antes y un después como toda la provincia del Chaco con Coqui de gobernador y nosotros tenemos no solamente el orgullo de haber hecho muchísimas cosas sino que tenemos un plan desarrollado para que este camino del crecimiento no se interrumpa y eso es lo que buscamos de cara al próximo 17 de septiembre”, expresó García.

El siguiente punto fue Presidencia Roca, donde Capitanich se reunió con referentes y militantes en apoyo al candidato a intendente, Facundo Silvestri. “Todos saben que hemos podido hacer mucho, porque tenemos capacidad para ejecutar políticas públicas y obtener financiamiento. Hemos tenido la formación necesaria para hacerlo”, expresó Coqui.

Y refiriéndose a la oposición aseguró que “los candidatos opositores no pueden querer darnos lecciones porque no saben lo que es gestionar, ya que han sido ñoquis toda su vida”, y fustigó: “nunca trabajaron, no tienen formación intelectual ni tienen equipos técnicos, por lo tanto no tienen plan. Y después tenemos otro candidato que no puede repetir la intendencia por inoperante”.

La maratónica recorrida por municipios finalizó en La Escondida, donde el gobernador encabezó un acto junto al candidato Diego Barrios. “Como todo ser humano, tendremos virtudes y defectos, aciertos y errores. Pero lo que nunca ningún chaqueño puede dudar es que tenemos un corazón grande para servir a nuestro pueblo”, expresó el gobernador.

Capitanich aseguró “sentir orgullo de representar a mi pueblo y defender los intereses de mi provincia y, sobre todo, de todo corazón, agradecerles a ustedes por la confianza que me han dispensado. Sé que los próximos cuatro años serán nuestros mejores años para poner a la provincia en el tope de las iniciativas más importantes. Muchas gracias. A militar con fuerza, a ganar las elecciones, a militar casa por casa y a reventar las urnas”, finalizó.

