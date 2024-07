SÁENZ PEÑA: UNA JOVEN FUE AGREDIDA POR DOS MUJERES EN LA CASA DE SU NOVIO, «ME GOLPEARON CASI HASTA MATARME»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El viernes al mediodía, D.S.V, de 28 años, sufrió una brutal golpiza en una vivienda ubicada en el barrio Paseo de las Américas, donde se encontraba su pareja y dos mujeres.

Según la denuncia presentada por la joven en la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, el ataque comenzó cuando una de las mujeres le preguntó sobre su relación con el dueño de la casa.Al responder que eran novios, las dos mujeres presentes comenzaron a golpearla. Su pareja, que estaba en el lugar, no intervino.

«Fui víctima de una tremenda golpiza el viernes al mediodía en casa de mi novio por parte de dos mujeres. Me golpearon casi hasta matarme; me tuve que esconder en el baño para que no me sigan golpeando», relató la víctima.

La denunciante recibió varios golpes en el rostro y la cabeza. Tras lograr escapar y esconderse en el baño, pudo abandonar la vivienda unos minutos después.

La joven fue examinada por un médico policial, quien determinó que presentaba traumatismo con edema en la región parietal derecha, equimosis y edema en el párpado superior e inferior derecho, lesiones producidas por o contra un elemento duro o contuso.

Finalmente, la joven identificó a dos de las tres personas que se encontraban con su pareja en el momento de la agresión.

