SÁENZ PEÑA: UN JOVEN TERMINÓ EN COMA TRAS CHOCAR SU MOTOCICLETA CONTRA UNA CAMIONETA

Choque en Sáenz Peña.

En la mañana de este lunes, alrededor de las 10.30, efectivos de la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña fueron alertados que en Avenida 28 y calle 21, del barrio Yapeyú, habría ocurrido un accidente de tránsito grave.

Los agentes, al llegar al lugar, constataron que los partícipes fueron una motocicleta Keller Unitec, de 110 cc., gris y negra, guiada por un joven de 27 años; y una camioneta Toyota Hilux 4×4, blanca, conducida por una mujer de 55 años.

Se dio intervención a la División Criminalística, División Medicina Legal y se realizó un acta de constatación en el lugar. Más tarde, pasado el mediodía, desde el hospital local, diagnosticaron que el motociclista presentaba «Traumatismo encéfalocraneano grave con Asistencia Respiratoria Mecánica, inducido a coma farmacológico, en estado crítico, internado en Shock Room».

Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3, en la causa por «Supuesto accidente de tránsito».

El joven motociclista permanece internado en estado crítico en el Hospital «4 de Junio».