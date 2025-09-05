SAENZ PEÑA OPERATIVO INTERFUERZA: RECUPERAN UN VEHICULO ROBADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este año la Policía recuperó 130 vehículos.

En el marco del operativo “Dispositivo de Seguridad Vial y Prevención General Interfuerza”, personal policial logró recuperar un automóvil con pedido de secuestro activo por robo automotor. El procedimiento se realizó a las 20:45 en la intersección de Avenida 1 y calle 000 del barrio Reserva Este, de Sáenz Peña.

Durante el control vehicular, que contó con la participación de personal especializado de la planta verificadora de la División Caminera, se inspeccionó un automóvil marca Chevrolet, modelo Onix NT. Tras una verificación minuciosa del número de chasis reveló que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo desde el 18 de noviembre de 2016, solicitado por la ciudad autónoma de Buenos Aires.

El conductor del rodado, de 47 años del barrio Puerta del Sol en Sáenz Peña, fue trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes. El caso quedó a disposición de la Fiscalía N° 01 en turno. En declaraciones, el jefe de Policía destacó: “Otro vehículo robado en CABA, 130 recuperados este año. Es el resultado del trabajo coordinado y constante de nuestras fuerzas de seguridad”.

Relacionado