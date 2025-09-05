NICOLÁS OTAMENDI TAMBIÉN ANUNCIÓ QUE FUE SU ÚLTIMO PARTIDO OFICIAL EN EL PAÍS: «QUERÍA DISFRUTARLO»

La Selección Argentina vivió este jueves una jornada cargada de emoción en el partido ante Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, por ser el último de Lionel Messi en esta condición en el país, y tras la goleada, Nicolás Otamendi también anunció su despedida.

Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará en la historia por ser el último partido oficial de Messi con la camiseta nacional en territorio argentino, un hecho que sus propios dichos en la previa terminaron de confirmar. Lo mismo ocurrió, entonces, con el defensor.

«Obviamente que Leo se merece todo, porque es el mejor jugador de la historia por lejos, y la verdad que hoy necesitaba terminar de esta manera. Estoy agradecido a la gente que vino con este frío», dijo el zaguero central en la zona mixta, luego del encuentro.

Al ser consultado sobre su situación, Otamendi ratificó que fue su última presentación por Eliminatorias en el país. «Yo en lo personal también, si no hay ningún partido oficial acá en la Argentina, es mi último partido. También quería disfrutarlo con mi gente, con mi familia» , señaló. , señaló.

Al respecto, el defensor reconoció que «es difícil no emocionarse» por el contexto, y sumó: «Fue muy lindo porque son muchos años. Y sabemos cómo nos representa el ‘Enano'».